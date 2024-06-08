https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakanlik-duyurdu-odemeler-bugun-yapilmaya-baslandi---1084649903.html
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T22:59+0300
2024-06-08T22:59+0300
2024-06-08T23:00+0300
türkiye
ödeme
tarım ve orman bakanlığı
çiftçi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogandan-ihracatcilar-icin-yeni-duzenleme--1084649345.html
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tarım ve orman bakanlığı, lira, türk lirası, çiftçiler, ödeme
tarım ve orman bakanlığı, lira, türk lirası, çiftçiler, ödeme
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı
22:59 08.06.2024 (güncellendi: 23:00 08.06.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.