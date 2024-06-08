https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakanlik-duyurdu-odemeler-bugun-yapilmaya-baslandi---1084649903.html

Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı

Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T22:59+0300

2024-06-08T22:59+0300

2024-06-08T23:00+0300

türkiye

ödeme

tarım ve orman bakanlığı

çiftçi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogandan-ihracatcilar-icin-yeni-duzenleme--1084649345.html

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tarım ve orman bakanlığı, lira, türk lirası, çiftçiler, ödeme