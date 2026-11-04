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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/fransada-kan-bankalarina-siber-saldiri-kan-stoklari-tehlikeye-girdi-1110107869.html
Fransa'da kan bankalarına siber saldırı: Kan stokları tehlikeye girdi
Fransa'da kan bankalarına siber saldırı: Kan stokları tehlikeye girdi
Sputnik Türkiye
Fransa'da üç kan bankasını etkileyen siber saldırıda soğuk hava depolarının sıcaklık ayarları tehlikeli seviyelere çıkarılmak istendi. Tesislerdeki alarm... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T15:30+0300
2026-11-04T15:30+0300
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Fransa'da kan bankalarını hedef alan siber saldırı girişimi, kan ürünlerinin saklandığı depolardaki sıcaklıkları aşırı seviyelere çıkarmayı amaçladı. Üç kan bankasını etkileyen saldırı, tesislerdeki alarm sistemleri sayesinde herhangi bir kan ürünü zarar görmeden engellendi.Fransız Kan Kurumu (EFS), yaptığı açıklamada, soğuk hava depolarındaki sıcaklık ve buz çözme eşiklerinin "çok yüksek seviyelere çıkarıldığını" bildirdi. Kurum, olay nedeniyle herhangi bir sağlık sorununun tespit edilmediğini ve kan ürünlerinde kayıp yaşanmadığını belirtti.EFS, saldırının doğrudan kurumu hedef almadığını, hizmet sağlayıcılarından birine yönelik gerçekleştirildiğini Depo sıcaklıkları 110 dereceye kadar çıktıFransız basınında yer alan bilgilere göre saldırı, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece gerçekleşti. Fransız Kan Kurumu'nun soğuk hava depolarının bakımından sorumlu Coolworld adlı hizmet sağlayıcısının sistemleri hedef alındı.Depolarda yalnızca bağışçılardan alınan kan örneklerinin değil, hastalara transfüzyon amacıyla kullanılacak dondurulmuş plazma ürünlerinin de bulunduğu belirtildi. İlaç üretiminde kullanılmak üzere saklanan plazma ürünleri de saldırıdan etkilenen tesislerde muhafaza ediliyordu.Fransa Sağlık Bakanlığı, olayın zamanında fark edilmesi sayesinde operasyonel bir aksama yaşanmadığını açıkladı. EFS de gözetim ve alarm sistemlerinin anormallikleri hızla tespit ettiğini, ürünlerin güvenli alanlara taşındığını veya koruma altına alındığını bildirdi.Süpermarketlerdeki siber saldırıların ardından geldiSaldırı, Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan benzer siber olayların ardından yaşandı. Ekim ayında Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucularının uzaktan müdahaleyle ısıtıldığı, bunun da milyonlarca dolarlık gıda kaybına yol açtığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/avrupada-yeni-siber-saldiri-marketlerde-dondurucular-50-dereceye-cikti-1110055704.html
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kan, fransa, siber saldırı, haberler, avrupa
kan, fransa, siber saldırı, haberler, avrupa

Fransa'da kan bankalarına siber saldırı: Kan stokları tehlikeye girdi

15:30 04.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKan Bankası (Temsili Görsel)
Kan Bankası (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Fransa'da üç kan bankasını etkileyen siber saldırıda soğuk hava depolarının sıcaklık ayarları tehlikeli seviyelere çıkarılmak istendi. Tesislerdeki alarm sistemlerinin devreye girmesi sayesinde kan stokları zarar görmezken, saldırının Fransız Kan Kurumu'nun (EFS) hizmet sağlayıcılarından birini hedef aldığı açıklandı.
Fransa'da kan bankalarını hedef alan siber saldırı girişimi, kan ürünlerinin saklandığı depolardaki sıcaklıkları aşırı seviyelere çıkarmayı amaçladı. Üç kan bankasını etkileyen saldırı, tesislerdeki alarm sistemleri sayesinde herhangi bir kan ürünü zarar görmeden engellendi.
Fransız Kan Kurumu (EFS), yaptığı açıklamada, soğuk hava depolarındaki sıcaklık ve buz çözme eşiklerinin "çok yüksek seviyelere çıkarıldığını" bildirdi. Kurum, olay nedeniyle herhangi bir sağlık sorununun tespit edilmediğini ve kan ürünlerinde kayıp yaşanmadığını belirtti.
EFS, saldırının doğrudan kurumu hedef almadığını, hizmet sağlayıcılarından birine yönelik gerçekleştirildiğini

Depo sıcaklıkları 110 dereceye kadar çıktı

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırı, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece gerçekleşti. Fransız Kan Kurumu'nun soğuk hava depolarının bakımından sorumlu Coolworld adlı hizmet sağlayıcısının sistemleri hedef alındı.
Normalde kan örneklerini ve plazma ürünlerini korumak için yaklaşık -30 derecede tutulan depoların sıcaklık ayarlarının 110 dereceye çıkarıldığı bildirildi. Bir nöbetçi teknisyenin gece saatlerinde depolardaki sıcaklık artışını fark etmesi üzerine müdahale edildi.
Depolarda yalnızca bağışçılardan alınan kan örneklerinin değil, hastalara transfüzyon amacıyla kullanılacak dondurulmuş plazma ürünlerinin de bulunduğu belirtildi. İlaç üretiminde kullanılmak üzere saklanan plazma ürünleri de saldırıdan etkilenen tesislerde muhafaza ediliyordu.
Fransa Sağlık Bakanlığı, olayın zamanında fark edilmesi sayesinde operasyonel bir aksama yaşanmadığını açıkladı. EFS de gözetim ve alarm sistemlerinin anormallikleri hızla tespit ettiğini, ürünlerin güvenli alanlara taşındığını veya koruma altına alındığını bildirdi.

Süpermarketlerdeki siber saldırıların ardından geldi

Saldırı, Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan benzer siber olayların ardından yaşandı.
Ekim ayında Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucularının uzaktan müdahaleyle ısıtıldığı, bunun da milyonlarca dolarlık gıda kaybına yol açtığı bildirilmişti.
Avrupa'da market buzdolaplarına siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
DÜNYA
Avrupa'da yeni siber saldırı: Marketlerde dondurucular 50 dereceye çıktı
2 Kasım, 17:16
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