https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/arif-ahmet-denizolgun-sorusturmasi-adli-tip-raporu-ortaya-cikti-1110143095.html

Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Denizolgun'un yüksek tansiyona... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T19:54+0300

2026-11-05T19:54+0300

2026-11-05T19:54+0300

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7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Arif Ahmet Denizolgun'a, 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapıldı. İlk incelemeler sonucunda ölümün patolojik, yani travmatik olmayan beyin kanaması nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilerek hazırlanan rapor, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Mezarından alınan örnekler incelendiSoruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarı açılarak (fethi kabir) kemik, doku ve toprak örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde örneklerde molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum gibi ağır metallere rastlandı. Bir kemik örneğinde ayrıca antimon tespit edildi.Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda, Denizolgun'un otopsisi ve mezarından alınan dokularda tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, diğer aranan toksik maddelere ise rastlanmadığı belirtildi.Boyun kıkırdağında kırık tespit edildiMezardan çıkarılan örneklerin incelenmesinde tiroid kıkırdağında kırık tespit edildi. Söz konusu kırığın mezarın açılması ve kapatılması işlemleri sırasında meydana geldiği değerlendirildi.Otopsi sırasında göğüs bölgesinde belirlenen 3 ekimozun ise ölümden önceki 3 ila 14 günlük süreçte oluştuğu, ancak ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı kaydedildi.Zehirlenme veya boğulma bulgusuna rastlanmadıRaporda, Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması, boynuna bası uygulanması veya göğsüne bastırılması sonucu öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı belirtildi. Ayrıca travmaya veya zehirlenmeye bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi.Tüm incelemeler sonucunda, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunduğu belirtilen Denizolgun'un ölümünün, kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-olumunde-yeni-gelisme-adli-tip-rapor-hazirlayacak-1108474659.html

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