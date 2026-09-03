https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-olumunde-yeni-gelisme-adli-tip-rapor-hazirlayacak-1108474659.html

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde yeni gelişme: Adli Tıp Kurulu ön inceleme süreci tamamlandı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde yeni gelişme: Adli Tıp Kurulu ön inceleme süreci tamamlandı

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada mezarın açılmasının ardından yapılan ön inceleme tamamlandı. Mezardan... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T16:08+0300

2026-09-03T16:08+0300

2026-09-03T16:25+0300

türki̇ye

adli tıp raporu

arif ahmet denizolgun

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun’un mezarının açılmasının ardından yapılan ön inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler, raporlama yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.Örnekler üç ayrı birimde incelendiSoruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilen Denizolgun’dan alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu bünyesinde ön inceleme yapıldı.İncelemeler, Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından gerçekleştirildi.Ön incelemenin ardından elde edilen bilgi ve belgeler, rapor hazırlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi.Mezarın açılmasına karar verilmiştiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Eylül 2016’da hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü ve gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikâyette bulunulduğu bildirilmişti.Bunun üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Denizolgun’un gerçek ölüm sebebinin tespitine yönelik yeniden inceleme yapılabilmesi için fethi kabir kararı alınmıştı.Mezardan alınan örnekler Adli Tıp’a götürüldüKarar doğrultusunda 19 Ağustos’ta Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri Denizolgun’un kabrine gitmişti.Görevliler tarafından açılan mezardan Denizolgun’un cesedine ait parçalar alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.Mezardan çıkarılan örnekler, işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 Ağustos’ta yeniden kabre konulmuştu.Soruşturma 'adam öldürme' suçundan sürüyorBaşsavcılığın 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise Denizolgun’un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti yapıldığı bildirilmişti.Açıklamada, Alihan Kuriş’in de arasında bulunduğu şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.Denizolgun’un mezarından alınan örneklerle ilgili ön incelemelerin ardından hazırlanacak Adli Tıp Kurumu raporu, devam eden soruşturma dosyasına girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-ve-esi-1108474261.html

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adli tıp raporu, arif ahmet denizolgun