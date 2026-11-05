https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/altin-fiyatlarinda-surpriz-yukselis-sirada-ne-var-1110121306.html

Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş: Sırada ne var?

Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş: Sırada ne var?

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı, 30 Ekim'de gördüğü 3.870 dolar seviyesinden 5 Kasım'da 4.138 dolara kadar yükseldi. ABD seçimleri sonrası dolar ve tahvil faizlerindeki... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:35+0300

2026-11-05T07:35+0300

2026-11-05T07:35+0300

ekonomi̇

abd

washington

i̇ran

fed

commerzbank

senato

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102616/23/1026162306_0:64:1195:736_1920x0_80_0_0_96e7175d67c8e4250c99e04281bb3a6f.jpg

Altın fiyatlarında ekim ayının son günlerinde yaşanan sert satışların ardından dikkat çekici bir toparlanma başladı. Altının ons fiyatı, 5 Kasım Perşembe günü Asya işlemlerinde 4.138,06 dolara kadar yükselerek 4.100 dolar seviyesini aştı. Böylece değerli metal, 30 Ekim'de gördüğü 3.870 dolarlık dip seviyeden yaklaşık 268 dolar yükselmiş oldu.Altın, 4 Kasım Çarşamba günü yüzde 3,31 değer kazanarak ağustos ayından bu yana en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti. Toparlanma, ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve tahvil faizlerinde görülen düşüşle birlikte hız kazandı.Piyasalarda şimdi 4.200 dolar seviyesi yakından takip ediliyor. Ancak analistler, sert yükselişin ardından fiyatlarda yeniden dalgalanma yaşanabileceğine dikkat çekiyor.Altın fiyatları neden yükseliyor?Küresel piyasalarda altının yeniden yükselişe geçmesinde ABD doları ve tahvil getirilerindeki gerileme önemli rol oynadı.ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Washington'daki siyasi dengeleri değiştirdi.Seçim sonuçlarının ardından yatırımcılar, Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarını uygulama kapasitesini, federal harcamaları ve borçlanma beklentilerini yeniden değerlendirmeye başladı.Bu süreçte dolar endeksinin bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik talebi destekleyen gelişmelerden biri oldu.Dolar ve tahvil faizlerindeki düşüş altını desteklediAltın fiyatlarının yükselmesinde ABD tahvil getirilerindeki gerileme de etkili oldu.Altın faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için tahvil faizlerinin düşmesi, değerli metal tutmanın alternatif maliyetini azaltabiliyor.ABD'nin İran politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği düşüncesi, petrol fiyatlarında da aşağı yönlü baskı oluşturdu.Enerji fiyatlarının gerilemesi, ABD'de enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeleri hafifletebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Bu tablo, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası açısından da önem taşıyor. Enflasyon baskısının azalması halinde Fed'in daha sıkı para politikası uygulama ihtiyacının zayıflayabileceği düşünülüyor.Commerzbank'tan altın değerlendirmesiAlmanya merkezli Commerzbank, 3 Kasım'da yayımlanan değerlendirmesinde altının ekim ayında yaşadığı sert düşüşün aşırıya kaçmış olabileceğine işaret etti.Banka, altın fiyatlarını uzun vadede destekleyen temel koşulların tamamen ortadan kalkmadığı görüşünü dile getirdi.Değerlendirmede, ekim ayındaki satışların yalnızca faiz beklentilerinden kaynaklanmadığı belirtildi.Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların, bazı yatırımcıları nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın pozisyonlarını azaltmaya yöneltmiş olabileceği ifade edildi.Bu ihtimal, altındaki sert düşüşün tamamının değerli metale yönelik uzun vadeli beklentilerin bozulmasından kaynaklanmadığını düşündürüyor.Altında kritik seviye 4.200 dolar: Yükseliş sürecek mi?Altın fiyatlarındaki toparlanmanın ardından teknik göstergelerde 4.200-4.230 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.Yaklaşık 4.205 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama da bu bölgenin teknik önemini artırıyor.Altının 4.230 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, teknik analizde 4.300-4.320 dolar aralığı bir sonraki direnç bölgesi olarak takip edilebilir.Ancak bu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, mevcut teknik görünümde alım ve satım baskısının yoğunlaşabileceği olası bölgeleri ifade ediyor.Altın yeniden düşer mi? İşte takip edilen seviyelerYükselişin devam edip etmeyeceği kadar, altının olası geri çekilmelerde hangi seviyelerde tutunacağı da önem taşıyor.Teknik görünümde 4.100 dolar, kısa vadeli toparlanmanın korunması açısından ilk önemli eşik olarak değerlendiriliyor.Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 4.080 dolar, ardından 4.000 dolar destek bölgeleri olarak izlenebilir.Özellikle 4.000 doların altına yaşanabilecek bir geri çekilme, son günlerdeki yükselişin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırabilir.Bu nedenle yatırımcılar, 4.200 dolar direncinin yanı sıra 4.100 dolar desteğindeki fiyat hareketlerini de yakından takip ediyor.ABD'den gelecek ekonomik veriler neden önemli?Altının kısa vadeli yönünü belirleyebilecek başlıca gelişmeler arasında ABD iş gücü piyasasına ilişkin veriler bulunuyor.Özellikle tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları, Fed'in faiz kararlarına yönelik beklentileri etkileyebiliyor.İstihdam verilerinin beklentilerden güçlü gelmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği düşüncesini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.Buna karşılık beklentilerden zayıf bir istihdam tablosu, tahvil getirilerinde gerilemeye yol açarak altına yönelik talebi destekleyebilir.Piyasalar açısından önemli olan yalnızca açıklanan rakamlar değil, bu rakamların Fed'in gelecekteki faiz politikası hakkında verdiği sinyaller olacak.Gram altın fiyatları nasıl etkilenecek?Ons altındaki sert toparlanma, Türkiye'de gram altın fiyatları açısından da önem taşıyor.Gram altının Türk lirası cinsinden fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın değerinin yanı sıra dolar/TL kuru tarafından belirleniyor.Bu nedenle ons altında yaşanan yükselişin gram altına ne ölçüde yansıyacağı, döviz kurundaki hareketlere göre değişebiliyor.Dolar/TL kurunun yükselmesi, ons altındaki artışın gram altına etkisini güçlendirebilir. Kurun gerilemesi ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya yansımasını sınırlayabilir.Altında gözler 4.200 dolar seviyesine çevrildiAltının 3.870 dolardan 4.138 dolara uzanan toparlanması, ekim ayındaki sert satışların ardından piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecinin başladığını gösteriyor.Commerzbank'ın değerlendirmesi, doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.Bununla birlikte 4.200-4.230 dolar direnç bölgesi aşılmadan yükselişin kalıcılığı konusunda kesin bir sonuca varmak güç.Altının kısa vadeli seyrinde ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/benzinde-480-tl-indirim-beklentisi-gozler-6-kasimda-1110120773.html

abd

washington

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, washington, i̇ran, fed, commerzbank, senato, abd