https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/almanyada-sinir-disi-sayisi-duserken-turkler-ilk-sirada-yer-aldi--1110139524.html

Almanya'da sınır dışı sayısı düşerken, Türkler ilk sırada yer aldı

Almanya'da sınır dışı sayısı düşerken, Türkler ilk sırada yer aldı

Sputnik Türkiye

Alman basınına göre, Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı genel eğilimin aksine yükseldi. Türkiye, sınır dışı işlemlerinde ilk sırada yer aldı.

2026-11-05T17:35+0300

2026-11-05T17:35+0300

2026-11-05T17:35+0300

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Almanya'da ocak-eylül döneminde 14 bin 324 yabancı ülke vatandaşı sınır dışı edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 651 olarak kaydedilmişti.Alman basınının, hükümet verilerine dayandırdığı habere göre, söz konusu dönemde Almanya'dan Türkiye'ye 2 bin 25 kişi gönderildi. Türkiye'yi 883 kişiyle Gürcistan, 629 kişiyle Cezayir izledi.Suriye'ye sınır dışı işlemleri sınırlı kaldıBakanlık verilerine göre, Suriye'ye sınır dışı işlemleri, özellikle hüküm giymiş kişiler söz konusu olduğunda güçlüklerle karşılaşıyor. Bununla birlikte münferit vakalarda bu işlemlerin gerçekleştirilebildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana Suriye'ye altı kişi sınır dışı edildi.Gönüllü geri dönüşler arttıAlmanya'dan gönüllü olarak ayrılan ve hükümet desteği alan kişilerin sayısında ise artış yaşandı.Bakanlığın ön verilerine göre, ocak-eylül döneminde 14 bin 140 kişi ülkeden ayrılmak için destek aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12 bin 263'tü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/merz-turk-isciler-almanyanin-sanayi-altyapisinin-insasina-katkida-bulundu-1109711094.html

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