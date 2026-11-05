https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/almanyada-sinir-disi-sayisi-duserken-turkler-ilk-sirada-yer-aldi--1110139524.html
Almanya'da sınır dışı sayısı düşerken, Türkler ilk sırada yer aldı
Almanya'da sınır dışı sayısı düşerken, Türkler ilk sırada yer aldı
Sputnik Türkiye
Alman basınına göre, Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı genel eğilimin aksine yükseldi. Türkiye, sınır dışı işlemlerinde ilk sırada yer aldı.
2026-11-05T17:35+0300
2026-11-05T17:35+0300
2026-11-05T17:35+0300
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Almanya'da ocak-eylül döneminde 14 bin 324 yabancı ülke vatandaşı sınır dışı edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 651 olarak kaydedilmişti.Alman basınının, hükümet verilerine dayandırdığı habere göre, söz konusu dönemde Almanya'dan Türkiye'ye 2 bin 25 kişi gönderildi. Türkiye'yi 883 kişiyle Gürcistan, 629 kişiyle Cezayir izledi.Suriye'ye sınır dışı işlemleri sınırlı kaldıBakanlık verilerine göre, Suriye'ye sınır dışı işlemleri, özellikle hüküm giymiş kişiler söz konusu olduğunda güçlüklerle karşılaşıyor. Bununla birlikte münferit vakalarda bu işlemlerin gerçekleştirilebildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana Suriye'ye altı kişi sınır dışı edildi.Gönüllü geri dönüşler arttıAlmanya'dan gönüllü olarak ayrılan ve hükümet desteği alan kişilerin sayısında ise artış yaşandı.Bakanlığın ön verilerine göre, ocak-eylül döneminde 14 bin 140 kişi ülkeden ayrılmak için destek aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12 bin 263'tü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/merz-turk-isciler-almanyanin-sanayi-altyapisinin-insasina-katkida-bulundu-1109711094.html
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almanya, haberler, türkiye, sol parti
almanya, haberler, türkiye, sol parti
Almanya'da sınır dışı sayısı düşerken, Türkler ilk sırada yer aldı
Alman basınına göre, Almanya'dan sınır dışı edilen yabancıların sayısı bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.9 azaldı. Ancak Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı genel eğilimin aksine yükseldi. Türkiye, sınır dışı işlemlerinde ilk sırada yer aldı.
Almanya'da ocak-eylül döneminde 14 bin 324 yabancı ülke vatandaşı sınır dışı edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 651 olarak kaydedilmişti.
Alman basınının, hükümet verilerine dayandırdığı habere göre, söz konusu dönemde Almanya'dan Türkiye'ye 2 bin 25 kişi gönderildi. Türkiye'yi 883 kişiyle Gürcistan, 629 kişiyle Cezayir izledi.
Veriler, Sol Parti
Federal Meclis Grubu'nun içişleri sözcüsü Clara Bünger'in yazılı soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtla ortaya çıktı.
Suriye'ye sınır dışı işlemleri sınırlı kaldı
Bakanlık verilerine göre, Suriye'ye sınır dışı işlemleri, özellikle hüküm giymiş kişiler söz konusu olduğunda güçlüklerle karşılaşıyor. Bununla birlikte münferit vakalarda bu işlemlerin gerçekleştirilebildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana Suriye'ye altı kişi sınır dışı edildi.
Gönüllü geri dönüşler arttı
Almanya'dan gönüllü olarak ayrılan ve hükümet desteği alan kişilerin sayısında ise artış yaşandı.
Bakanlığın ön verilerine göre, ocak-eylül döneminde 14 bin 140 kişi ülkeden ayrılmak için destek aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12 bin 263'tü.