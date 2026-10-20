https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/merz-turk-isciler-almanyanin-sanayi-altyapisinin-insasina-katkida-bulundu-1109711094.html

Merz: Türk işçiler Almanya'nın sanayi altyapısının inşasına katkıda bulundu

Merz: Türk işçiler Almanya'nın sanayi altyapısının inşasına katkıda bulundu

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türk göçmenlerin ülkenin kalkınmasına yaptığı katkıyı takdir ederken yeniden yükselen yabancı düşmanlığına karşı uyarıda bulundu.

2026-10-20T18:32+0300

2026-10-20T18:32+0300

2026-10-20T18:32+0300

dünya

almanya

türk işçi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türk göçmenlerin ülkenin kalkınmasına yaptığı katkıyı 'takdir' etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merz, salı günü Berlin'de Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İş Gücü Alım Anlaşması'nın 65. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Türk misafir işçiler, ülkemizin sanayi altyapısının inşasına katkıda bulundu" dedi.Merz, Türk işçilerin emeği ve "çoğu zaman olağanüstü çalışkanlığı" olmadan Ruhr bölgesinin bugünkü kadar gelişmiş olamayacağını belirtti. Alman Başbakan, "Ülkemizin temelini inşa ettiler, bugün içinde yaşadığımız refahın altyapısını oluşturdular" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Merz, göçmenlerin, gösterilen onca çabaya rağmen, bazı durumlarda hala yabancı muamelesi gördüğünü eleştirdi.'Entegrasyon, her çoğulcu toplumun görevi'CDU Genel Başkanı, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, göçmen kökenli Alman vatandaşlarını da sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bırakan "remigrasyon" yaklaşımından açıkça uzaklaştığını belirtti.Merz, "Bu korkunç sözcük, son 65 yılda birlikte inşa ettiğimiz modern Almanya'ya yönelik bir saldırıdır" dedi.Yabancı olana duyulan korkunun ideolojik açıdan hala bulaşıcı olduğunu belirten Merz, bu korkunun yeniden siyasi söylemlerle körüklendiğini söyledi.'Göçü düzenlemek ve sınırlandırmak istiyoruz'Alman Başbakan, hemen ardından hükümetin göçü düzenlemek ve sınırlandırmak istediğini ekledi.Bununla birlikte Merz, yabancı iş gücü göçünün artırılmasından yana olduğunu belirtti.Hükümetin, nitelikli iş gücünün Almanya'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla "Work-and-Stay" (Çalış ve Kal) adlı bir kurum üzerinde çalıştığını aktaran Merz, Türkiye ile Almanya arasında 1961'de imzalanan İş Gücü Alım Anlaşması'nın bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.Başlangıçta işçilerin Almanya'da iki yıl kalması öngörülmüştü. Ancak ülkeye çalışmak üzere getirilen işçilerin yaklaşık yarısı, bu sürenin sona ermesinin ardından da Almanya'da çalışmayı sürdürdü ve ülkede kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231221/turkleri-de-yakindan-ilgilendiriyor-almanyada-yeni-vatandaslik-yasasi-geliyor-neler-degisecek-1078667936.html

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