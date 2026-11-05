https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/alman-bakan-otelde-olu-bulundu-berlin-savciligi-sorusturma-baslatti-1110119066.html

Alman bakan otelde ölü bulundu: Berlin Savcılığı soruşturma başlattı

Alman bakan otelde ölü bulundu: Berlin Savcılığı soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Bavyera Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger, Berlin'de kaldığı otelde ölü bulundu. 55 yaşındaki siyasetçinin ölümüne ilişkin Berlin polisi... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T04:54+0300

2026-11-05T04:54+0300

2026-11-05T04:54+0300

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Bavyera Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger, Berlin'de kaldığı otelde ölü bulundu.Alman gazetesi Bild'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 55 yaşındaki Aiwanger'in hayatını kaybettiği, Bavyera hükümeti ve Berlin polisinden kaynaklar tarafından da doğrulandı.Berlin polisi, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, incelemelerin Berlin Savcılığı ve Berlin Eyalet Ceza Polisi'nin 6. Cinayet Birimi tarafından yürütüldüğünü açıkladı.Polis sözcüsü, soruşturmanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın amacı, ölümün kesin nedenini ve koşullarını belirlemek ve olası herhangi bir cinayet ihtimalini ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

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