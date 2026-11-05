https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/afyonkarahisarda-5-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu--1110138364.html
Afyonkarahisar'da 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar'da 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:01+0300
2026-11-05T17:01+0300
2026-11-05T17:01+0300
türki̇ye
cinayet
toplu cinayet
afyon
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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cinayet, toplu cinayet, afyon
cinayet, toplu cinayet, afyon
Afyonkarahisar'da 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Ayrıntılar geliyor
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.