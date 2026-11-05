Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/10-bin-dolara-coraplarini-satti-unlulerin-kuyumcusu-hakkinda-suc-duyurusu-1110141204.html
10 bin dolara çoraplarını sattı: Ünlülerin kuyumcusu hakkında suç duyurusu
10 bin dolara çoraplarını sattı: Ünlülerin kuyumcusu hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları 10 bin dolara sattığını açıklayan Ersan Gülmez hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından TCK 301/1... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T18:32+0300
2026-11-05T18:36+0300
türki̇ye
fenerbahçe
türkiye cumhuriyeti devleti
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
çorap
kuyumcu
i̇stanbul kuyumcular odası
ersan gülmez
ersan diamond
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110141043_0:276:472:541_1920x0_80_0_0_094ae05922d99c449b351895ec025c17.jpg
Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasında giydiği çorapla totem yaptı. Çorabını her çıkardığında gol olduğunu öne süren fenomen, maçın ardından çorabını satışa çıkardı. Çorabını 10 bin dolara sattığını açıklayan Gülmez, elde ettiği geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusuAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkararak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesiyle gösteri haline getirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.Söz konusu paylaşımın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1'inci maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesinin de talep edildiği aktarıldı.Bağış yapılan vakfa ilişkin açıklamaAçıklamada, fenomenin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olmadığı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.Bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu ifade edildi.Bakanlığın, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/michael-jacksonin-kirli-corabi-8-bin-dolara-satildi-bu-gercekten-istisnai-bir-parca-1098258407.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110141043_0:188:473:542_1920x0_80_0_0_37a7a1c23074ce876d0818cc69afaa3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, türkiye cumhuriyeti devleti, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çorap, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası, ersan gülmez , ersan diamond
fenerbahçe, türkiye cumhuriyeti devleti, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çorap, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası, ersan gülmez , ersan diamond

10 bin dolara çoraplarını sattı: Ünlülerin kuyumcusu hakkında suç duyurusu

18:32 05.11.2026 (güncellendi: 18:36 05.11.2026)
© Fotoğraf : Ersan Gülmez sosyal medyaErsan Gülmez çorapları
Ersan Gülmez çorapları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Fotoğraf : Ersan Gülmez sosyal medya
Abone ol
Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları 10 bin dolara sattığını açıklayan Ersan Gülmez hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından TCK 301/1 kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasında giydiği çorapla totem yaptı.
Çorabını her çıkardığında gol olduğunu öne süren fenomen, maçın ardından çorabını satışa çıkardı. Çorabını 10 bin dolara sattığını açıklayan Gülmez, elde ettiği geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkararak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesiyle gösteri haline getirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.
Söz konusu paylaşımın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1'inci maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesinin de talep edildiği aktarıldı.

Bağış yapılan vakfa ilişkin açıklama

Açıklamada, fenomenin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olmadığı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.
Bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu ifade edildi.
Bakanlığın, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.
Michael Jackson’ın çorabı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
DÜNYA
Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'
31 Temmuz 2025, 00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала