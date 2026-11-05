https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/10-bin-dolara-coraplarini-satti-unlulerin-kuyumcusu-hakkinda-suc-duyurusu-1110141204.html

10 bin dolara çoraplarını sattı: Ünlülerin kuyumcusu hakkında suç duyurusu

10 bin dolara çoraplarını sattı: Ünlülerin kuyumcusu hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları 10 bin dolara sattığını açıklayan Ersan Gülmez hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından TCK 301/1... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T18:32+0300

2026-11-05T18:32+0300

2026-11-05T18:36+0300

türki̇ye

fenerbahçe

türkiye cumhuriyeti devleti

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

çorap

kuyumcu

i̇stanbul kuyumcular odası

ersan gülmez

ersan diamond

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Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasında giydiği çorapla totem yaptı. Çorabını her çıkardığında gol olduğunu öne süren fenomen, maçın ardından çorabını satışa çıkardı. Çorabını 10 bin dolara sattığını açıklayan Gülmez, elde ettiği geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusuAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D.'nin bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkararak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesiyle gösteri haline getirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.Söz konusu paylaşımın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1'inci maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesinin de talep edildiği aktarıldı.Bağış yapılan vakfa ilişkin açıklamaAçıklamada, fenomenin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olmadığı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.Bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu ifade edildi.Bakanlığın, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.

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fenerbahçe, türkiye cumhuriyeti devleti, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çorap, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası, ersan gülmez , ersan diamond