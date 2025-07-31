https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/michael-jacksonin-kirli-corabi-8-bin-dolara-satildi-bu-gercekten-istisnai-bir-parca-1098258407.html

Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'

Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'

Sputnik Türkiye

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın 1997 yılında Fransa’daki bir konserde giydiği ışıltılı tek çorabı, 30 Temmuz’da Nimes kentinde düzenlenen bir... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T00:11+0300

2025-07-31T00:11+0300

2025-07-31T00:11+0300

dünya

michael jackson

çorap

kirlilik

şöhretler kaldırımı

şöhretler bulvarı

eşya

hediyelik eşya

ikinci el eşya

müze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098258235_0:416:1024:992_1920x0_80_0_0_314f9dcad91f7225dce869631127603a.png

Michael Jackson’ın 1997 yılında giydiği konser çorabı Fransa’da 8 bin dolara satıldı.Çorabın, konserin ardından Jackson’ın soyunma odası yakınlarında bir teknisyen tarafından bulunduğu belirtildi. Beyaz spor çorabı, sanatçının 1997’de gerçekleştirdiği HIStory World Tour kapsamında sahneye çıktığı sırada giydiği, üzerinde yaşla sararmış taşların yer aldığı özel bir parça olarak tanımlandı.Michael Jackson’ın 'Billie Jean' performanslarında sıklıkla görülen bu tarz çoraplar, hayranları için kült birer simge niteliğinde. Müzayedeyi gerçekleştiren Aurore Illy, “Bu gerçekten istisnai bir parça, Michael Jackson hayranları için adeta kült bir eşya” ifadelerini kullandı.Sanatçının daha önce ünlü eldiveni 350 bin dolara, bir şapkası ise 80 bin doların üzerinde fiyatlarla alıcı bulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kirli-coraplarini-kokladi-hastanelik-oldu-1096165797.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

michael jackson, çorap, kirlilik, şöhretler kaldırımı, şöhretler bulvarı, eşya, hediyelik eşya, ikinci el eşya, müze