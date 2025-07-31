https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/michael-jacksonin-kirli-corabi-8-bin-dolara-satildi-bu-gercekten-istisnai-bir-parca-1098258407.html
Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'
Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'
Sputnik Türkiye
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın 1997 yılında Fransa’daki bir konserde giydiği ışıltılı tek çorabı, 30 Temmuz’da Nimes kentinde düzenlenen bir... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T00:11+0300
2025-07-31T00:11+0300
2025-07-31T00:11+0300
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michael jackson
çorap
kirlilik
şöhretler kaldırımı
şöhretler bulvarı
eşya
hediyelik eşya
ikinci el eşya
müze
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Michael Jackson’ın 1997 yılında giydiği konser çorabı Fransa’da 8 bin dolara satıldı.Çorabın, konserin ardından Jackson’ın soyunma odası yakınlarında bir teknisyen tarafından bulunduğu belirtildi. Beyaz spor çorabı, sanatçının 1997’de gerçekleştirdiği HIStory World Tour kapsamında sahneye çıktığı sırada giydiği, üzerinde yaşla sararmış taşların yer aldığı özel bir parça olarak tanımlandı.Michael Jackson’ın 'Billie Jean' performanslarında sıklıkla görülen bu tarz çoraplar, hayranları için kült birer simge niteliğinde. Müzayedeyi gerçekleştiren Aurore Illy, “Bu gerçekten istisnai bir parça, Michael Jackson hayranları için adeta kült bir eşya” ifadelerini kullandı.Sanatçının daha önce ünlü eldiveni 350 bin dolara, bir şapkası ise 80 bin doların üzerinde fiyatlarla alıcı bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kirli-coraplarini-kokladi-hastanelik-oldu-1096165797.html
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michael jackson, çorap, kirlilik, şöhretler kaldırımı, şöhretler bulvarı, eşya, hediyelik eşya, ikinci el eşya, müze
michael jackson, çorap, kirlilik, şöhretler kaldırımı, şöhretler bulvarı, eşya, hediyelik eşya, ikinci el eşya, müze
Michael Jackson’ın kirli çorabı 8 bin dolara satıldı: 'Bu gerçekten istisnai bir parça'
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın 1997 yılında Fransa’daki bir konserde giydiği ışıltılı tek çorabı, 30 Temmuz’da Nimes kentinde düzenlenen bir müzayedede 8 bin dolara (yaklaşık 320 bin TL) satıldı.
Michael Jackson’ın 1997 yılında giydiği konser çorabı Fransa’da 8 bin dolara satıldı.
Çorabın, konserin ardından Jackson’ın soyunma odası yakınlarında bir teknisyen tarafından bulunduğu belirtildi. Beyaz spor çorabı, sanatçının 1997’de gerçekleştirdiği HIStory World Tour kapsamında sahneye çıktığı sırada giydiği, üzerinde yaşla sararmış taşların yer aldığı özel bir parça olarak tanımlandı.
Michael Jackson’ın 'Billie Jean' performanslarında sıklıkla görülen bu tarz çoraplar, hayranları için kült birer simge niteliğinde. Müzayedeyi gerçekleştiren Aurore Illy, “Bu gerçekten istisnai bir parça, Michael Jackson hayranları için adeta kült bir eşya” ifadelerini kullandı.
Sanatçının daha önce ünlü eldiveni 350 bin dolara, bir şapkası ise 80 bin doların üzerinde fiyatlarla alıcı bulmuştu.