https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/zaharova-zelenskiy-ukraynayi-devasa-bir-kiyma-makinesine-donusturdu-1110111052.html
Zaharova: Zelenskiy Ukrayna’yı devasa bir kıyma makinesine dönüştürdü
Zaharova: Zelenskiy Ukrayna’yı devasa bir kıyma makinesine dönüştürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in Ukrayna’yı, nüfusunu yok ederek devasa bir kıyma makinesine dönüştürdüğünü belirtti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:35+0300
2026-11-04T17:35+0300
2026-11-04T17:35+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik'te yayınlanan bir programda Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’yı, nüfusunu yok ederek devasa bir kıyma makinesine dönüştürdüğünü ifade etti.Zaharova, “Annesinin anılarına göre Zelenskiy’in çocukken en sevdiği oyuncak kıyma makinesiymiş. Ancak şimdi bu makine Ukrayna ölçeğine yayılmış durumda" ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev rejiminin liderinin, iktidarının temel direkleri işlevini gören 'işkencehanelere' dayandığını vurguladı.Zaharova daha önce Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zaharova-zelenskiy-ukrayna-halkiyla-iliskileriyle-ilgilenmeli-1109826317.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, radyo sputnik, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, i̇şkence
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, radyo sputnik, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, i̇şkence
Zaharova: Zelenskiy Ukrayna’yı devasa bir kıyma makinesine dönüştürdü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in Ukrayna’yı, nüfusunu yok ederek devasa bir kıyma makinesine dönüştürdüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik'te yayınlanan bir programda Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’yı, nüfusunu yok ederek devasa bir kıyma makinesine dönüştürdüğünü ifade etti.
Zaharova, “Annesinin anılarına göre Zelenskiy’in çocukken en sevdiği oyuncak kıyma makinesiymiş. Ancak şimdi bu makine Ukrayna ölçeğine yayılmış durumda" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Kiev rejiminin liderinin, iktidarının temel direkleri işlevini gören 'işkencehanelere' dayandığını vurguladı.
Zaharova daha önce Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etmişti.