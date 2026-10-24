https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zaharova-zelenskiy-ukrayna-halkiyla-iliskileriyle-ilgilenmeli-1109826317.html
Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir
Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin kendi halkıyla ilişkilerine odaklanması ve Ukraynalılara seçimlerde oy kullanma... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T16:42+0300
2026-10-24T16:42+0300
2026-10-24T17:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
donald trump
seferberlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasını değerlendirdi.Rus basınına konuşan Zaharova, “Zelenskiy, Ukrayna halkıyla ilişkileriyle ilgilenmeli. Ancak bunun için Ukraynalılara görüşlerini doğrudan sandıkta ifade etme imkanı tanıması gerekir” dedi.Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.ABD Başkanı Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Trump, Zelenskiy’nin barış anlaşmalarına hazır olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği de daha önce birçok kez dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trumpin-eski-danismani-flynn-ukraynada-baris-ancak-zelenskiynin-ayrilmasiyla-mumkun-1109781621.html
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1d4ffde38853fd867d232af4b2dcbf56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, seferberlik
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, seferberlik
Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir
16:42 24.10.2026 (güncellendi: 17:21 24.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin kendi halkıyla ilişkilerine odaklanması ve Ukraynalılara seçimlerde oy kullanma imkanı tanıması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Rus basınına konuşan Zaharova, “Zelenskiy, Ukrayna halkıyla ilişkileriyle ilgilenmeli. Ancak bunun için Ukraynalılara görüşlerini doğrudan sandıkta ifade etme imkanı tanıması gerekir” dedi.
Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.
ABD Başkanı Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Trump, Zelenskiy’nin barış anlaşmalarına hazır olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği de daha önce birçok kez dile getirmişti.