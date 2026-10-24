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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zaharova-zelenskiy-ukrayna-halkiyla-iliskileriyle-ilgilenmeli-1109826317.html
Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir
Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin kendi halkıyla ilişkilerine odaklanması ve Ukraynalılara seçimlerde oy kullanma... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
donald trump
seferberlik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasını değerlendirdi.Rus basınına konuşan Zaharova, “Zelenskiy, Ukrayna halkıyla ilişkileriyle ilgilenmeli. Ancak bunun için Ukraynalılara görüşlerini doğrudan sandıkta ifade etme imkanı tanıması gerekir” dedi.Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.ABD Başkanı Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Trump, Zelenskiy’nin barış anlaşmalarına hazır olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği de daha önce birçok kez dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trumpin-eski-danismani-flynn-ukraynada-baris-ancak-zelenskiynin-ayrilmasiyla-mumkun-1109781621.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, seferberlik
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, seferberlik

Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir

16:42 24.10.2026 (güncellendi: 17:21 24.10.2026)
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin kendi halkıyla ilişkilerine odaklanması ve Ukraynalılara seçimlerde oy kullanma imkanı tanıması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Rus basınına konuşan Zaharova, “Zelenskiy, Ukrayna halkıyla ilişkileriyle ilgilenmeli. Ancak bunun için Ukraynalılara görüşlerini doğrudan sandıkta ifade etme imkanı tanıması gerekir” dedi.
Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.
ABD Başkanı Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Trump, Zelenskiy’nin barış anlaşmalarına hazır olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği de daha önce birçok kez dile getirmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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