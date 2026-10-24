https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/zaharova-zelenskiy-ukrayna-halkiyla-iliskileriyle-ilgilenmeli-1109826317.html

Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir

Zaharova: Zelenskiy'i ilgilendirmesi gereken, Ukrayna halkıyla olan ilişkileridir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin kendi halkıyla ilişkilerine odaklanması ve Ukraynalılara seçimlerde oy kullanma... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T16:42+0300

2026-10-24T16:42+0300

2026-10-24T17:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

ukrayna

abd

donald trump

seferberlik

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik açıklamasını değerlendirdi.Rus basınına konuşan Zaharova, “Zelenskiy, Ukrayna halkıyla ilişkileriyle ilgilenmeli. Ancak bunun için Ukraynalılara görüşlerini doğrudan sandıkta ifade etme imkanı tanıması gerekir” dedi.Zelenskiy’nin görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.ABD Başkanı Trump, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Trump, Zelenskiy’nin barış anlaşmalarına hazır olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği de daha önce birçok kez dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trumpin-eski-danismani-flynn-ukraynada-baris-ancak-zelenskiynin-ayrilmasiyla-mumkun-1109781621.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, seferberlik