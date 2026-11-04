https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trumptan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-pusulada-ben-olsaydim-kazanirdik-1110093617.html

Trump, seçim sonrası ilk açıklamada yenilgiyi kabul etti: Pusulada ben olsaydım kazanırdık

Trump, seçim sonrası ilk açıklamada yenilgiyi kabul etti: Pusulada ben olsaydım kazanırdık

Sputnik Türkiye

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımlar Cumhuriyetçi Parti'de tartışma yarattı. Başkan Donald Trump, seçim... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T06:56+0300

2026-11-04T06:56+0300

2026-11-04T07:01+0300

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ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı kayıplar tartışılırken, Başkan Donald Trump seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde dikkat çeken bir savunma yaptı. Trump, kendisinin aday olmadığına işaret ederek oy pusulasında bulunması halinde seçimi açık farkla kazanacağını öne sürdü.Trump'ın açıklaması, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirme yolunda önemli kazanımlar elde ettiği, Senato'daki güç dengelerinin de değişme ihtimalinin gündeme geldiği bir dönemde geldi. Cumhuriyetçilerin kritik yarışlarda aldığı sonuçlar, Trump'ın parti üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.Trump yenilginin nedenini açıkladıSeçim sonuçlarını değerlendiren Trump, kendisinin oy pusulasında yer almamasını Cumhuriyetçilerin performansını açıklayan bir unsur olarak öne çıkardı."Oy pusulasında ben yoktum. Ben olsaydım açık ara kazanırdım" sözleriyle seçim sonuçlarına ilişkin görüşünü dile getiren Trump, kendi seçmen desteği ile Cumhuriyetçi adayların performansı arasında ayrım yaptı.Trump'ın bu yaklaşımı, seçimlerden önce yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. ABD Başkanı, 2 Kasım'da Cumhuriyetçi seçmenlere kendisi adaymış gibi sandığa gitmeleri çağrısında bulunmuş ve katılımın artırılması halinde partisinin büyük bir zafer kazanacağını savunmuştu.Demokratların yükselişi Cumhuriyetçileri sarstıABD ara seçimlerinde Demokratlar, başta Temsilciler Meclisi olmak üzere Kongre'nin kontrolünü belirleyecek yarışlarda önemli kazanımlar elde etti. İlk sonuçlar, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Cumhuriyetçilerin seçmen desteğini korumakta zorlandığına işaret etti.Özellikle genç seçmenler ve Hispanik seçmenler arasında Demokratlara yöneliş dikkat çekti. Associated Press'in (AP) seçim analizine göre, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a destek veren bazı seçmen gruplarında Cumhuriyetçilerden uzaklaşma görüldü.Trump'ın Kongre'deki gücü tehlikede2026 ara seçimleri, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin kalan iki yılında Washington'daki siyasi dengeleri belirleyecek.ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için sandığa gidildi. Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin yasama faaliyetlerini zorlaştırabilecek.Böyle bir tabloda Trump'ın ekonomi, göç ve iç politika alanındaki düzenlemeleri Kongre'de daha güçlü bir muhalefetle karşılaşabilir. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kontrol etmesi, yönetim üzerindeki denetim ve soruşturma yetkilerinin kullanımını da etkileyebilir.Cumhuriyetçi Parti'de Trump tartışmasıSeçim sonuçları, Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'a ne ölçüde bağımlı olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.Trump'ın açıklaması, kendisine verilen desteğin Cumhuriyetçi adaylara aynı ölçüde aktarılmadığı yönündeki görüşünü yansıtıyor. Ancak seçim sonuçlarında ekonomi, hayat pahalılığı ve yönetimin politikalarına yönelik seçmen tepkisinin de etkili olduğu değerlendiriliyor.AP'nin seçim değerlendirmeleri, özellikle yaşam maliyetleri ve Trump yönetimine yönelik memnuniyetsizliğin seçmen tercihlerinde önemli rol oynadığını ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html

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