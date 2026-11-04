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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trump-irani-vurmaya-haziriz-ama-bunun-icin-bir-neden-olmayabilir-1110089119.html
Trump: İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir
Trump: İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatılacağı iddialarını reddetti. Yakın zamanda saldırı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a verdiği röportajda yakın gelecekte İran'a yönelik yeni bir saldırı planlarının olmadığını belirterek, mevcut gelişmelerden memnun olduklarını ifade etti.Trump, "İran'a karşı acil bir saldırı planımız yok. İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibi görünüyoruz" dedi. Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu vurgulayan Trump, "İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir" ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, i̇ran, financial times
abd, donald trump, i̇ran, financial times

Trump: İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir

03:03 04.11.2026
© REUTERS Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatılacağı iddialarını reddetti. Yakın zamanda saldırı planlanmadığını belirten Trump, askeri müdahale seçeneğinin hazır olduğunu ancak buna ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a verdiği röportajda yakın gelecekte İran'a yönelik yeni bir saldırı planlarının olmadığını belirterek, mevcut gelişmelerden memnun olduklarını ifade etti.
Trump, "İran'a karşı acil bir saldırı planımız yok. İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibi görünüyoruz" dedi. Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu vurgulayan Trump, "İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir" ifadelerini kullandı.
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