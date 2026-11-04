https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trump-irani-vurmaya-haziriz-ama-bunun-icin-bir-neden-olmayabilir-1110089119.html

Trump: İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir

Trump: İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatılacağı iddialarını reddetti. Yakın zamanda saldırı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T03:03+0300

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2026-11-04T03:03+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

financial times

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ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a verdiği röportajda yakın gelecekte İran'a yönelik yeni bir saldırı planlarının olmadığını belirterek, mevcut gelişmelerden memnun olduklarını ifade etti.Trump, "İran'a karşı acil bir saldırı planımız yok. İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibi görünüyoruz" dedi. Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu vurgulayan Trump, "İran'ı vurmaya hazırız ama bunun için bir neden olmayabilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-basladi-kongrede-dengeler-degisecek-mi-1110073016.html

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abd, donald trump, i̇ran, financial times