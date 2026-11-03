https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-basladi-kongrede-dengeler-degisecek-mi-1110073016.html

ABD'de ara seçimler başladı: Kongre'de dengeler değişecek mi?

ABD'de ara seçimler başladı: Kongre'de dengeler değişecek mi?

Sputnik Türkiye

ABD'de milyonlarca seçmen, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin geleceğini şekillendirecek ara seçimler için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:33+0300

dünya

donald trump

abd

ohio

florida

senato

cumhuriyetçiler

abd

kongre partisi (hindistan)

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ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılında izleyeceği politikaları doğrudan etkileyebilecek seçimlerde, milyonlarca Amerikalı Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere sandık başına gidiyor.Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun 35 koltuğu ve 36 eyalette valilik için oy kullanıyor. Senato seçimlerinin 33'ü olağan takvim kapsamında gerçekleştirilirken, Florida ve Ohio'da iki özel seçim düzenleniyor.Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu elinde bulundurduğu Kongre'de dengelerin değişme ihtimali, seçimlerin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi, Trump yönetiminin yasama faaliyetleri ve siyasi gündemi üzerinde belirleyici sonuçlar doğurabilir.ABD'de sandıklar açılmaya başladıABD'nin doğu eyaletlerinde başlayan oy verme işlemi, farklı saat dilimleri nedeniyle ülke genelinde kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Vermont'ta sandıklar yerel saatle 05.00'te açılırken, New York, Virginia ve New Jersey gibi eyaletlerde seçmenler saat 06.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.Ülkenin batısındaki eyaletlerde ise sandıklar ilerleyen saatlerde açılacak. İlk oy verme merkezlerinin kapanmasının ardından sonuçların açıklanmaya başlaması bekleniyor. Ancak özellikle başa baş yarışların yaşandığı bölgelerde kesin sonuçların belirlenmesi birkaç gün sürebilir.Kongre'deki sandalye dağılımı nasıl?Seçimler öncesinde Senato'da Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar 45 sandalyeye sahip bulunuyor. İki bağımsız senatör ise Demokratlarla birlikte hareket ediyor. Böylece Senato'daki fiili siyasi denge Cumhuriyetçiler lehine 53'e 47 olarak şekilleniyor.Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların bir sandalyesi bulunuyor. İki koltuk boş durumda. Bağımsız üyenin Cumhuriyetçilerle birlikte hareket etmesi, iktidar partisinin Meclis'teki konumunu güçlendiriyor.Trump için kritik sınavABD'de başkanlık seçimlerinin arasında düzenlenen ara seçimler, seçmenlerin görevdeki başkanın performansına ilişkin değerlendirmelerini sandığa yansıttığı önemli siyasi dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu koruması, Trump yönetiminin yasama gündemini ilerletmesini kolaylaştırabilir. Buna karşılık Demokratların Temsilciler Meclisi'ni veya Senato'yu kontrol altına alması, Beyaz Saray ile Kongre arasında yeni bir güç mücadelesinin başlamasına neden olabilir.Özellikle federal bütçe, göç politikaları, ekonomik düzenlemeler ve dış politika alanlarında yaşanabilecek anlaşmazlıklar, Trump'ın görev süresinin kalan bölümünü etkileyebilir.Demokratların kaç sandalye kazanması gerekiyor?Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Parti, mevcut 214 sandalyesini koruyup dört sandalye daha kazanırsa bu eşiğe ulaşabilecek.Senato'da ise Demokratlar ve birlikte hareket ettikleri bağımsızların toplam 47 sandalyesi bulunuyor. Demokratların Senato çoğunluğunu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor.Buna karşılık Cumhuriyetçiler, Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik durumunda kullanabileceği belirleyici oy sayesinde 50 sandalyeyle de Senato kontrolünü sürdürebiliyor.Valilik seçimleri de belirleyici olacakKongre yarışının yanı sıra 36 eyalette düzenlenen valilik seçimleri de ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyor.Seçim öncesinde ABD'deki 50 eyaletin 26'sında Cumhuriyetçi, 24'ünde Demokrat valiler görev yapıyor. Seçime gidilen 36 valiliğin ise 18'i Cumhuriyetçilerin, 18'i Demokratların kontrolünde bulunuyor.Özellikle Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Ohio ve Wisconsin gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından izleniyor. Valilik seçimlerinin sonuçları, eyalet yönetimlerinin siyasi yöneliminin yanı sıra 2028 başkanlık seçimlerine uzanan süreçte de etkili olabilir.İlk sonuçlar ne zaman açıklanacak?ABD'de doğu eyaletlerindeki sandıkların kapanmasıyla birlikte ilk sonuçların 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle gelmeye başlaması bekleniyor.Ancak posta yoluyla kullanılan oyların sayılması, eyaletler arasındaki seçim kurallarının farklılığı ve bazı bölgelerde yaşanabilecek başa baş yarışlar nedeniyle Kongre'deki nihai çoğunluğun belirlenmesi zaman alabilir.Seçimlerin sonucu, yalnızca Kongre'nin hangi partinin kontrolünde kalacağını değil, Donald Trump'ın başkanlığının son iki yılında Beyaz Saray ile yasama organı arasındaki güç dengesinin nasıl şekilleneceğini de gösterecek.

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