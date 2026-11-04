Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ticaret-bakanliginin-2027-yili-butcesi-komisyonda-kabul-edildi-1110117581.html
Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bolat, bütçe kapsamında ihracat... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T23:50+0300
2026-11-04T23:50+0300
türki̇ye
ömer bolat
ticaret bakanlığı
bütçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ace391da3f1b8a2b731f12e6638bf7d2.jpg
Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamasında bütçenin önceliklerine ve Bakanlığın gelecek dönemde yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Soayal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolat, hazırlanan bütçenin, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için kullanılacağını belirterek, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılacağını kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/disisleri-bakanligindan-abnin-2026-turkiye-raporuna-tepki-1110116533.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da39c7e320341fe897bf6fe4d3ba248a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer bolat, ticaret bakanlığı, bütçe
ömer bolat, ticaret bakanlığı, bütçe

Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

23:50 04.11.2026
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bolat, bütçe kapsamında ihracat destekleri, gümrüklerde dijitalleşme, KOBİ'lerin desteklenmesi ve tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamasında bütçenin önceliklerine ve Bakanlığın gelecek dönemde yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Soayal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolat, hazırlanan bütçenin, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için kullanılacağını belirterek, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılacağını kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı Yapma hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız, Ticaret Bakanlığımızın 2027 yılı bütçesi, Gazi Meclisimizin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşıma kararlılığımızın güçlü bir göstergesi olan bütçemizle;

📌 İhracatçılarımıza yönelik desteklerimizi artırarak firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi ve Türk ürünlerinin dünya pazarlarındaki etkinliğini pekiştirmeyi,

📌 Üreticimizi, esnafımızı, sanatkârlarımızı, KOBİ’lerimizi ve kooperatiflerimizi güçlendirerek ticaret hayatımızın bütün paydaşlarını desteklemeyi,

📌 İç piyasada adil rekabeti, piyasa istikrarını ve tüketicilerimizin haklarını korumayı,

📌 Gümrüklerimizde dijitalleşme, teknolojik modernizasyon ve kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi daha ileriye taşımayı,

📌 Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçılarımızın yanında olmayı,

📌 Ticaret diplomasimizi etkin biçimde kullanarak ülkemizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini, ticari ilişkilerini ve yatırım imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Küresel ekonomide belirsizliklerin, ticari rekabetin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde Türkiye, güçlü üretim altyapısı, girişimci iş dünyası, stratejik konumu ve kararlı ekonomi politikalarıyla yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Bizim hedefimiz; daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, dünya pazarlarında daha güçlü yer edinen ve elde ettiği kazanımları milletimizin refahına dönüştüren bir Türkiye'dir.

Bu anlayışla, ülkemizin ticari ve ekonomik gücünü büyütmek, Türkiye'yi küresel ticaretin öncü ülkelerinden biri haline getirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş olmak üzere, Komisyonumuzun değerli üyelerine, milletvekillerimize, Ticaret Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

2027 yılı bütçemizin ülkemize, milletimize, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığından AB'nin 2026 Türkiye Raporu'na tepki
22:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала