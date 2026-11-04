Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı Yapma hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız, Ticaret Bakanlığımızın 2027 yılı bütçesi, Gazi Meclisimizin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşıma kararlılığımızın güçlü bir göstergesi olan bütçemizle;

📌 İhracatçılarımıza yönelik desteklerimizi artırarak firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi ve Türk ürünlerinin dünya pazarlarındaki etkinliğini pekiştirmeyi,

📌 Üreticimizi, esnafımızı, sanatkârlarımızı, KOBİ’lerimizi ve kooperatiflerimizi güçlendirerek ticaret hayatımızın bütün paydaşlarını desteklemeyi,

📌 İç piyasada adil rekabeti, piyasa istikrarını ve tüketicilerimizin haklarını korumayı,

📌 Gümrüklerimizde dijitalleşme, teknolojik modernizasyon ve kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi daha ileriye taşımayı,

📌 Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçılarımızın yanında olmayı,

📌 Ticaret diplomasimizi etkin biçimde kullanarak ülkemizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini, ticari ilişkilerini ve yatırım imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Küresel ekonomide belirsizliklerin, ticari rekabetin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde Türkiye, güçlü üretim altyapısı, girişimci iş dünyası, stratejik konumu ve kararlı ekonomi politikalarıyla yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Bizim hedefimiz; daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, dünya pazarlarında daha güçlü yer edinen ve elde ettiği kazanımları milletimizin refahına dönüştüren bir Türkiye'dir.

Bu anlayışla, ülkemizin ticari ve ekonomik gücünü büyütmek, Türkiye'yi küresel ticaretin öncü ülkelerinden biri haline getirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş olmak üzere, Komisyonumuzun değerli üyelerine, milletvekillerimize, Ticaret Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

2027 yılı bütçemizin ülkemize, milletimize, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.