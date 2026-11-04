https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/disisleri-bakanligindan-abnin-2026-turkiye-raporuna-tepki-1110116533.html

Dışişleri Bakanlığından AB'nin 2026 Türkiye Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığından AB'nin 2026 Türkiye Raporu'na tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan "2026 Türkiye Raporu"na ilişkin açıklama yaparak, raporda özellikle siyasi kriterler, yargı ve... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T22:31+0300

2026-11-04T22:31+0300

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ''2026 Türkiye Raporu''na ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.Açıklamada, ''Avrupa Komisyonu'nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında ülkemizle ilgili hazırladığı rapor, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkemize karşı ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Söz konusu ithamlar, bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsız, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansımasıdır'' denildi.Raporda Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin ifadelerin de herhangi bir hükmünün bulunmadığı kaydedildi.Açıklamada, Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerleme, iyi işleyen piyasa ekonomisi ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin rapordaki tespitlerin önemli bulunduğu belirtildi.Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların olumlu değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin beklenti de yinelendi.Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı bir anlayışla ilişkileri ilerletmeye hazır olduğu bildirildi.Açıklamada, AB'den son dönemde artan diyaloğu Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut kararlara dönüştürmesi ve ortak geleceğin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesi beklendiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1110005984.html

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