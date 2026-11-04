Ticaret Bakanı Bolat: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini için çalışma sürdürüyoruz

“2025 yılında Rusya ile ticaretimizin ihracatta yüzde 56’sı, ithalatta yüzde 76’sı; Ukrayna ile ticaretimizin ise ihracatta yüzde 43’ü ve ithalatta yüzde 82’si deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de yaşanan ve ticari gemilere yönelik güvenlik riskleri ile alakalı gelişmeleri takip ediyoruz. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi, firmalarımızın olası olumsuz etkilerden korunması ve ihtiyaç duyulması hâlinde alternatif taşımacılık güzergâhlarının değerlendirilmesi girişimlerimizi iki taraf nezdinde de sürdürüyoruz.”