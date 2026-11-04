https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ticaret-bakani-bolat-karadenizde-seyrusefer-guvenligini-icin-calisma-surduruyoruz-1110102359.html
Ticaret Bakanı Bolat: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini için çalışma sürdürüyoruz
Ticaret Bakanı Bolat: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini için çalışma sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bütçe sunumunda Karadeniz’deki sefer güvenliğine... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T13:01+0300
2026-11-04T13:01+0300
2026-11-04T13:01+0300
türki̇ye
ömer bolat
türkiye
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Karadeniz’de Türk gemilerine yönelik İHA saldırıları TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme geldi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Görüşmelerin başında sunum gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat Karedeniz seyrüsefer güvenliği hakkında şu bilgileri verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-ulastirma-bakanligi-liberya-bayrakli-tankere-karadeniz-aciklarinda-saldiri-duzenlendi-1109340996.html
türki̇ye
rusya
ukrayna
karadeniz
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Osman Nuri Cerit
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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ömer bolat, türkiye, rusya, ukrayna, karadeniz
ömer bolat, türkiye, rusya, ukrayna, karadeniz
Ticaret Bakanı Bolat: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini için çalışma sürdürüyoruz
Özel
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bütçe sunumunda Karadeniz’deki sefer güvenliğine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karadeniz’de Türk gemilerine yönelik İHA saldırıları TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme geldi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Görüşmelerin başında sunum gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat Karedeniz seyrüsefer güvenliği hakkında şu bilgileri verdi
“2025 yılında Rusya ile ticaretimizin ihracatta yüzde 56’sı, ithalatta yüzde 76’sı; Ukrayna ile ticaretimizin ise ihracatta yüzde 43’ü ve ithalatta yüzde 82’si deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de yaşanan ve ticari gemilere yönelik güvenlik riskleri ile alakalı gelişmeleri takip ediyoruz. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi, firmalarımızın olası olumsuz etkilerden korunması ve ihtiyaç duyulması hâlinde alternatif taşımacılık güzergâhlarının değerlendirilmesi girişimlerimizi iki taraf nezdinde de sürdürüyoruz.”