Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/takasbanktan-tera-portfoye-ait-tp2-fonuna-iliskin-aciklama-1110102248.html
Takasbank'tan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna ilişkin açıklama
Takasbank'tan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), bankanın Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç vermediğini, TP2 fonu ile ilgili iddia edilen bir borç ilişkisi... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T12:59+0300
2026-11-04T12:59+0300
ekonomi̇
takasbank
sermaye piyasası kurulu (spk)
bddk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Takasbank'ın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.Takasbank'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, bankanın finansal tablolarını aylık periyotlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporladığı ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.Denetim raporlarından da görüleceği üzere Takasbank'ın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/adalet-bakani-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-suc-yapisi-tespit-edilmistir-1110068273.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
takasbank, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk
takasbank, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk

Takasbank'tan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna ilişkin açıklama

12:59 04.11.2026
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), bankanın Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç vermediğini, TP2 fonu ile ilgili iddia edilen bir borç ilişkisi bulunmadığından herhangi bir hisse senedi teminatının ve zararın söz konusu olmadığını bildirdi.
Takasbank'ın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Takasbank'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir. Buna ek olarak; haberde adı geçen TP2 fonu Takasbank Para Piyasası'ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmemiştir."
Açıklamada, bankanın finansal tablolarını aylık periyotlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporladığı ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
Denetim raporlarından da görüleceği üzere Takasbank'ın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 'Suç yapısı tespit edilmiştir'
Dün, 11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала