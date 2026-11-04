https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/takasbanktan-tera-portfoye-ait-tp2-fonuna-iliskin-aciklama-1110102248.html

Takasbank'tan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna ilişkin açıklama

Takasbank'tan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), bankanın Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç vermediğini, TP2 fonu ile ilgili iddia edilen bir borç ilişkisi... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T12:59+0300

2026-11-04T12:59+0300

2026-11-04T12:59+0300

ekonomi̇

takasbank

sermaye piyasası kurulu (spk)

bddk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Takasbank'ın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.Takasbank'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, bankanın finansal tablolarını aylık periyotlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporladığı ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.Denetim raporlarından da görüleceği üzere Takasbank'ın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/adalet-bakani-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-suc-yapisi-tespit-edilmistir-1110068273.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

takasbank, sermaye piyasası kurulu (spk), bddk