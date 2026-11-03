Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 'Suç yapısı tespit edilmiştir'
11:19 03.11.2026 (güncellendi: 11:36 03.11.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına yönelik "Soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. " dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına yönelik açıklama yaptı:
Soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne çıkarılmaya başlanmıştır. Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık.
Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetimi etkisi hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı piyasayı ele geçirmektir. Kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatıldı. Finansal sitemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır.
433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 hakkında adli kontrol uygulandı. 38 şahıs firaridir ve yakalama kararları var.
Bizim için sürecin en önemli boyutlarından biri vatandaşlarımızın birikimlerine yeniden kavuşmasıdır. Ödemelere ilişkin çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz, hisse senedi, TMSF bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabına iade edildi.
Milletimiz müsterih olsun, devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür ve bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız.
Vatandaşımızın sorusundan rahatsız olmayız. Soran sorgulayan vatandaşlarımızın sözünü önemseriz.