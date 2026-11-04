Sırp diplomat Krsljanin: Batı'nın böl-yönet stratejisi karşısında Rusya insani değerleri koruyor
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Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya mesajlarının Moskova'nın dünyadaki konumunu ve Batı'yla ilişkilerini temelden ele aldığını belirterek, Batı'nın böl-yönet stratejisine karşı Moskova'nın insani değerleri koruduğunu söyledi.
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Batı'nın yaklaşımının tarih boyunca 'böl ve yönet' anlayışına dayandığını vurguladı.
Sputnik'e verdiği demeçte Batı dünyasının bir hedefe ulaşmak istediğinde önce kimleri birbirine düşüreceğini planladığını belirten Krsljanin, Rusya'yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma çabalarının sadece zengin doğal kaynaklarla ilgili olmadığını kaydetti.
Ortodoks Rusya'nın insancıl sistemin koruyucusu olduğunu ifade eden Sırp diplomat, Putin'in de dile getirdiği gibi bu anlayışta 'insanın bir araç değil, nihai hedef' görüldüğünü dile getirdi.
Sputnik'e verdiği demeçte Batı dünyasının bir hedefe ulaşmak istediğinde önce kimleri birbirine düşüreceğini planladığını belirten Krsljanin, Rusya'yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma çabalarının sadece zengin doğal kaynaklarla ilgili olmadığını kaydetti.
Ortodoks Rusya'nın insancıl sistemin koruyucusu olduğunu ifade eden Sırp diplomat, Putin'in de dile getirdiği gibi bu anlayışta 'insanın bir araç değil, nihai hedef' görüldüğünü dile getirdi.
'Rusya, çok kültürlü yapıyı ve toplumsal eşitliği koruyor'
Rusya'nın uygarlık modelinin en belirgin özelliğinin içindeki farklılıkları korumak olduğunu kaydeden Krsljanin, sınırların tarih boyunca genişlemesine rağmen bünyesine katılan tüm halkların ülkenin eşit birer parçası haline geldiğini belirtti.
Hiçbir halkın yok edilmediğini ve hiçbir kültürün değersizleştirilmediğini kaydeden diplomat, ülkedeki en küçük toplulukların bile geleneklerini ve inançlarını özgürce yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.
Hiçbir halkın yok edilmediğini ve hiçbir kültürün değersizleştirilmediğini kaydeden diplomat, ülkedeki en küçük toplulukların bile geleneklerini ve inançlarını özgürce yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.
Putin'in mesajları
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti.
Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.