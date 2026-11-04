Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/sirp-diplomat-krsljanin-batinin-bol-yonet-stratejisi-karsisinda-rusya-insani-degerleri-koruyor-1110098807.html
Sırp diplomat Krsljanin: Batı'nın böl-yönet stratejisi karşısında Rusya insani değerleri koruyor
Sırp diplomat Krsljanin: Batı'nın böl-yönet stratejisi karşısında Rusya insani değerleri koruyor
Sputnik Türkiye
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya mesajlarının Moskova'nın dünyadaki konumunu ve Batı'yla... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T10:29+0300
2026-11-04T10:29+0300
dünya
rusya
batı
moskova
sputnik
ab
avrupa
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/04/1110097359_15:0:1265:703_1920x0_80_0_0_4e2ce45d0cf3dd073aa94bf7cfcdbb52.jpg
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Batı'nın yaklaşımının tarih boyunca 'böl ve yönet' anlayışına dayandığını vurguladı.Sputnik'e verdiği demeçte Batı dünyasının bir hedefe ulaşmak istediğinde önce kimleri birbirine düşüreceğini planladığını belirten Krsljanin, Rusya'yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma çabalarının sadece zengin doğal kaynaklarla ilgili olmadığını kaydetti.Ortodoks Rusya'nın insancıl sistemin koruyucusu olduğunu ifade eden Sırp diplomat, Putin'in de dile getirdiği gibi bu anlayışta 'insanın bir araç değil, nihai hedef' görüldüğünü dile getirdi.'Rusya, çok kültürlü yapıyı ve toplumsal eşitliği koruyor'Rusya'nın uygarlık modelinin en belirgin özelliğinin içindeki farklılıkları korumak olduğunu kaydeden Krsljanin, sınırların tarih boyunca genişlemesine rağmen bünyesine katılan tüm halkların ülkenin eşit birer parçası haline geldiğini belirtti.Hiçbir halkın yok edilmediğini ve hiçbir kültürün değersizleştirilmediğini kaydeden diplomat, ülkedeki en küçük toplulukların bile geleneklerini ve inançlarını özgürce yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.Putin'in mesajlarıRusya Devlet Başkanı Putin, dün Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti.Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meksikali-uzman-natonun-talimatlarina-gore-hareket-eden-avrupa-rusyaya-karsi-ongorusuz-bir-politika-1110094984.html
rusya
batı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/04/1110097359_171:0:1108:703_1920x0_80_0_0_12c42159063ee73c6016354e951847e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, batı, moskova, sputnik, ab, avrupa, vladimir putin
rusya, batı, moskova, sputnik, ab, avrupa, vladimir putin

Sırp diplomat Krsljanin: Batı'nın böl-yönet stratejisi karşısında Rusya insani değerleri koruyor

10:29 04.11.2026
rusya halkları
rusya halkları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
Abone ol
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya mesajlarının Moskova'nın dünyadaki konumunu ve Batı'yla ilişkilerini temelden ele aldığını belirterek, Batı'nın böl-yönet stratejisine karşı Moskova'nın insani değerleri koruduğunu söyledi.
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Batı'nın yaklaşımının tarih boyunca 'böl ve yönet' anlayışına dayandığını vurguladı.

Sputnik'e verdiği demeçte Batı dünyasının bir hedefe ulaşmak istediğinde önce kimleri birbirine düşüreceğini planladığını belirten Krsljanin, Rusya'yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma çabalarının sadece zengin doğal kaynaklarla ilgili olmadığını kaydetti.

Ortodoks Rusya'nın insancıl sistemin koruyucusu olduğunu ifade eden Sırp diplomat, Putin'in de dile getirdiği gibi bu anlayışta 'insanın bir araç değil, nihai hedef' görüldüğünü dile getirdi.

'Rusya, çok kültürlü yapıyı ve toplumsal eşitliği koruyor'

Rusya'nın uygarlık modelinin en belirgin özelliğinin içindeki farklılıkları korumak olduğunu kaydeden Krsljanin, sınırların tarih boyunca genişlemesine rağmen bünyesine katılan tüm halkların ülkenin eşit birer parçası haline geldiğini belirtti.

Hiçbir halkın yok edilmediğini ve hiçbir kültürün değersizleştirilmediğini kaydeden diplomat, ülkedeki en küçük toplulukların bile geleneklerini ve inançlarını özgürce yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.

Putin'in mesajları

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti.

Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
DÜNYA
Meksikalı uzman: NATO'nun talimatlarına göre hareket eden Avrupa, Rusya'ya karşı öngörüsüz bir politika izliyor
08:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала