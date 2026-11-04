https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meksikali-uzman-natonun-talimatlarina-gore-hareket-eden-avrupa-rusyaya-karsi-ongorusuz-bir-politika-1110094984.html

Meksikalı uzman: NATO'nun talimatlarına göre hareket eden Avrupa, Rusya'ya karşı öngörüsüz bir politika izliyor

Meksikalı uzman: NATO'nun talimatlarına göre hareket eden Avrupa, Rusya'ya karşı öngörüsüz bir politika izliyor

Sputnik Türkiye

AB'nin NATO direktifleri doğrultusunda Rusya'ya karşı aldığı tutum, uluslararası ilişkiler uzmanı Egremy tarafından öngörüsüzlük olarak değerlendirildi. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T08:44+0300

2026-11-04T08:44+0300

2026-11-04T08:44+0300

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Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Nydia Egremy, Avrupa'nın yanlış bir jeopolitik vizyonla hareket ettiğini belirtti.Sputnik'e konuşan Egremy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi.Brüksel'in Rusya karşıtı politikası nedeniyle milyonlarca Avrupalının mağdur edildiğini ifade eden Egremy, vatandaşların istenmeyen bir çatışmaya sürüklendiğini ve uygulanan yaptırımlar yüzünden ithal enerjiye fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldığını kaydetti.Bu bağlamda Avrupa'nın kendi iç sorunlarını çözmekten aciz ve giderek daha kırılgan bir konuma geldiğini kaydeden Egremy, buna karşılık Moskova'nın ABD dahil önemli enerji anlaşmalarına imza atarak kritik kazanımlar elde ettiğinin altını çizdi.Putin'in mesajlarıRusya Devlet Başkanı Putin, dün Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti.Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.

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