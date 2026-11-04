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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-karar-verildi-uyusturucu-sucundan-yargilaniyorlardi-1110108046.html
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci beraat etti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
sadettin saran
ela rumeysa cebeci
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Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle iki ismin de ayrı ayrı beraatine karar verdi.
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sadettin saran, ela rumeysa cebeci, uyuşturucu
sadettin saran, ela rumeysa cebeci, uyuşturucu

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı

15:57 04.11.2026 (güncellendi: 15:58 04.11.2026)
© AA / Zeynep YeşildalEla Rümeysa Cebeci
Ela Rümeysa Cebeci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA / Zeynep Yeşildal
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Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci beraat etti.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle iki ismin de ayrı ayrı beraatine karar verdi.
© AA / Ahmet OkatalıSadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
Sadettin Saran
© AA / Ahmet Okatalı
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