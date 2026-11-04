https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-karar-verildi-uyusturucu-sucundan-yargilaniyorlardi-1110108046.html
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci beraat etti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T15:57+0300
2026-11-04T15:57+0300
2026-11-04T15:58+0300
türki̇ye
sadettin saran
ela rumeysa cebeci
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892774_0:0:2689:1512_1920x0_80_0_0_ae46d1741fa740906c5e69bf0eea7858.jpg
Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle iki ismin de ayrı ayrı beraatine karar verdi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892774_195:0:2415:1665_1920x0_80_0_0_711fee7b4a4bfd69d5bbbe2b61019730.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sadettin saran, ela rumeysa cebeci, uyuşturucu
sadettin saran, ela rumeysa cebeci, uyuşturucu
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı
15:57 04.11.2026 (güncellendi: 15:58 04.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci beraat etti.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle iki ismin de ayrı ayrı beraatine karar verdi.