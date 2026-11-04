https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-karar-verildi-uyusturucu-sucundan-yargilaniyorlardi-1110108046.html

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi: Uyuşturucu suçundan yargılanıyorlardı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci beraat etti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T15:57+0300

2026-11-04T15:57+0300

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türki̇ye

sadettin saran

ela rumeysa cebeci

uyuşturucu

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Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran’ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle iki ismin de ayrı ayrı beraatine karar verdi.

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Sputnik Türkiye

sadettin saran, ela rumeysa cebeci, uyuşturucu