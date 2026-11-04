Rus ordusundan gece bombardımanı: Ukrayna'daki hedefler imha edildi

Rusya Silahlı Kuvvetleri gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.



📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardıman sonucunda vurulan hedefler:



📍Kiev Bölgesi:



💥'Nalıvaykovka' trafo merkezi (750 kV)



📍Jitomir Bölgesi:



💥'Çijovka' trafo merkezi (110 kV)



📍Karadeniz:



💥Odessa'nın 8 km güneybatısında Ukrayna ordusu için mühimmat taşıyan kuru yük gemisi