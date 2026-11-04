https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/rus-ordusundan-gece-bombardimani-ukraynadaki-hedefler-imha-edildi-1110095519.html
Rus ordusundan gece bombardımanı: Ukrayna'daki hedefler imha edildi
Rus ordusundan gece bombardımanı: Ukrayna'daki hedefler imha edildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamındaki hedeflere ulaşmak için Ukrayna'daki hedefleri ortadan kaldıran Rus ordusu, bu gece düzenlenen operasyonlarda düşmana önemli... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T09:14+0300
2026-11-04T09:14+0300
2026-11-04T09:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
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Rusya Silahlı Kuvvetleri gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardıman sonucunda vurulan hedefler:📍Kiev Bölgesi:💥'Nalıvaykovka' trafo merkezi (750 kV)📍Jitomir Bölgesi:💥'Çijovka' trafo merkezi (110 kV)📍Karadeniz:💥Odessa'nın 8 km güneybatısında Ukrayna ordusu için mühimmat taşıyan kuru yük gemisi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meksikali-uzman-natonun-talimatlarina-gore-hareket-eden-avrupa-rusyaya-karsi-ongorusuz-bir-politika-1110094984.html
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ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
Rus ordusundan gece bombardımanı: Ukrayna'daki hedefler imha edildi
Özel askeri harekat kapsamındaki hedeflere ulaşmak için Ukrayna'daki hedefleri ortadan kaldıran Rus ordusu, bu gece düzenlenen operasyonlarda düşmana önemli bir darbe indirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye devam etti.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bombardıman sonucunda vurulan hedefler:
📍Kiev Bölgesi:
💥'Nalıvaykovka' trafo merkezi (750 kV)
📍Jitomir Bölgesi:
💥'Çijovka' trafo merkezi (110 kV)
📍Karadeniz:
💥Odessa'nın 8 km güneybatısında Ukrayna ordusu için mühimmat taşıyan kuru yük gemisi