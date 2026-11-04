Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rus lider Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda yaptığı konuşmada Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çekerek, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik önemini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda konuştu.
Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çeken Putin, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Putin’in konuşmasından öne çıkanlar:
▪️ Halklar arasındaki birlik, Rusya'da kilit bir role sahip.
▪️ Etnik gruplar arasında huzursuzluk çıkarmaya yönelik her türlü girişim bastırılmalı.
▪️ Rusya, tarihi boyunca çeşitli halkların, etnik grupların, dillerin ve geleneklerin etkileşimiyle gelişmiştir.
▪️ Rusya'daki tüm halkların kendine has sanatları, dünyanın geri kalanı için Rus sanatıdır.
▪️ Rusya'nın çeşitliliği, bir güç kaynağı ve önemli bir rekabet avantajıdır.
▪️ Rusya'daki yüzden fazla etnik grubun temsilcileri, özel askeri operasyon sahalarında gösterdikleri cesaretten dolayı ödüllendirildi.
▪️ Halklar arasındaki birlik, Rusya'da kilit bir role sahip.
▪️ Etnik gruplar arasında huzursuzluk çıkarmaya yönelik her türlü girişim bastırılmalı.
▪️ Rusya, tarihi boyunca çeşitli halkların, etnik grupların, dillerin ve geleneklerin etkileşimiyle gelişmiştir.
▪️ Rusya'daki tüm halkların kendine has sanatları, dünyanın geri kalanı için Rus sanatıdır.
▪️ Rusya'nın çeşitliliği, bir güç kaynağı ve önemli bir rekabet avantajıdır.
▪️ Rusya'daki yüzden fazla etnik grubun temsilcileri, özel askeri operasyon sahalarında gösterdikleri cesaretten dolayı ödüllendirildi.
4 Kasım 2025, 10:33