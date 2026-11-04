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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/putin-rusya-halkinin-ulusal-birlik-gununu-kutladi-1110109513.html
Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı
Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda yaptığı konuşmada Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T16:54+0300
2026-11-04T16:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ulusal birlik günü
kutlama
konuşma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda konuştu. Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çeken Putin, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.Putin’in konuşmasından öne çıkanlar:▪️ Halklar arasındaki birlik, Rusya'da kilit bir role sahip.▪️ Etnik gruplar arasında huzursuzluk çıkarmaya yönelik her türlü girişim bastırılmalı.▪️ Rusya, tarihi boyunca çeşitli halkların, etnik grupların, dillerin ve geleneklerin etkileşimiyle gelişmiştir.▪️ Rusya'daki tüm halkların kendine has sanatları, dünyanın geri kalanı için Rus sanatıdır.▪️ Rusya'nın çeşitliliği, bir güç kaynağı ve önemli bir rekabet avantajıdır.▪️ Rusya'daki yüzden fazla etnik grubun temsilcileri, özel askeri operasyon sahalarında gösterdikleri cesaretten dolayı ödüllendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/cok-uluslu-rusyada-ulusal-birlik-gunu-kutlaniyor-1100715092.html
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rusya, vladimir putin, ulusal birlik günü, kutlama, konuşma
rusya, vladimir putin, ulusal birlik günü, kutlama, konuşma

Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı

16:54 04.11.2026
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rus lider Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda yaptığı konuşmada Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çekerek, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik önemini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda konuştu.
Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çeken Putin, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Putin’in konuşmasından öne çıkanlar:

▪️ Halklar arasındaki birlik, Rusya'da kilit bir role sahip.

▪️ Etnik gruplar arasında huzursuzluk çıkarmaya yönelik her türlü girişim bastırılmalı.

▪️ Rusya, tarihi boyunca çeşitli halkların, etnik grupların, dillerin ve geleneklerin etkileşimiyle gelişmiştir.

▪️ Rusya'daki tüm halkların kendine has sanatları, dünyanın geri kalanı için Rus sanatıdır.

▪️ Rusya'nın çeşitliliği, bir güç kaynağı ve önemli bir rekabet avantajıdır.

▪️ Rusya'daki yüzden fazla etnik grubun temsilcileri, özel askeri operasyon sahalarında gösterdikleri cesaretten dolayı ödüllendirildi.
Люди во время выноса флага России на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца в День народного единства в Новосибирске - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
YAŞAM
Çok uluslu Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlanıyor
4 Kasım 2025, 10:33
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