https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/putin-rusya-halkinin-ulusal-birlik-gununu-kutladi-1110109513.html

Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı

Putin, Rusya halkının Ulusal Birlik Günü'nü kutladı

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda yaptığı konuşmada Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T16:54+0300

2026-11-04T16:54+0300

2026-11-04T16:54+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ulusal birlik günü

kutlama

konuşma

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın genel oturumunda konuştu. Rus dilinin ve Rusya halklarının birleştirici ve yapıcı rolüne dikkat çeken Putin, Rus kültürünü ve dilini desteklemenin stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.Putin’in konuşmasından öne çıkanlar:▪️ Halklar arasındaki birlik, Rusya'da kilit bir role sahip.▪️ Etnik gruplar arasında huzursuzluk çıkarmaya yönelik her türlü girişim bastırılmalı.▪️ Rusya, tarihi boyunca çeşitli halkların, etnik grupların, dillerin ve geleneklerin etkileşimiyle gelişmiştir.▪️ Rusya'daki tüm halkların kendine has sanatları, dünyanın geri kalanı için Rus sanatıdır.▪️ Rusya'nın çeşitliliği, bir güç kaynağı ve önemli bir rekabet avantajıdır.▪️ Rusya'daki yüzden fazla etnik grubun temsilcileri, özel askeri operasyon sahalarında gösterdikleri cesaretten dolayı ödüllendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/cok-uluslu-rusyada-ulusal-birlik-gunu-kutlaniyor-1100715092.html

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, ulusal birlik günü, kutlama, konuşma