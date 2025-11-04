Türkiye
Çok uluslu Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlanıyor
Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılmasına ithafen Ulusal Birlik Günü.Resmi bayram olan Ulusal Birlik Günü kapsamında Rusya'nın tüm bölgelerinde yürüyüşler, konserler, el zanaatları festivali ve çeşitli gösteriler düzenleniyor.2005'ten beri resmi bayram4 Kasım 1612'de Moskova, Dmitriy Pojarskiy ve Kuzma Minin'in yönettiği gönüllü ordu tarafından Polonyalıların işgalinden kurtarıldı. 17. yüzyılda süren ‘Karışıklık Dönemi'ni de (Smutnoye Vremya) sona erdiren bu zafer, 4 Kasım 2005’ten beri Rusya’da resmi bayram olarak kutlanıyor.Bu bayram, Rusya'nın çok uluslu halklarının birliğini simgeliyor, ortak birlik içindeki gelenek ve kültür çeşitliliğini vurguluyor ve Anavatana olan bağlılığı güçlendiriyor.Putin'in bayram programıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu özel günde her yıl olduğu gibi Kızıl Meydan'da bulunan Dmitriy Pojarskiy ve Kuzma Minin anıtı önündeki anma törenine katılması ve anıta çelenk bırakması bekleniyor.Putin daha sonra Kremlin Sarayı'nda Rus ulusunun birliğini güçlendirmeye katkıda bulunanlara devlet ödüllerini takdim edecek.Ayrıca Devlet Başkanı, Manej Merkez Sergi Salonu'nda 'Ortodoks Rus - Ulusal Birlik Günü' sergisi ve forumunu ziyaret edecek. Putin, Hristiyan Merhamet Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi alacak ve SSCB halklarının küresel faşizme karşı kahramanca mücadelesini anlatan 'Büyük Zafer. Rusya - Benim Tarihim' sergisini gezecek.
Çok uluslu bir topluluğa sahip Rusya'da, halklar arasındaki ahengin güçlendirilmesi ve kültürel çeşitliliğin vurgulanması amacıyla Ulusal Birlik Günü resmi bayram olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılmasına ithafen Ulusal Birlik Günü.

Resmi bayram olan Ulusal Birlik Günü kapsamında Rusya'nın tüm bölgelerinde yürüyüşler, konserler, el zanaatları festivali ve çeşitli gösteriler düzenleniyor.

2005'ten beri resmi bayram

4 Kasım 1612'de Moskova, Dmitriy Pojarskiy ve Kuzma Minin'in yönettiği gönüllü ordu tarafından Polonyalıların işgalinden kurtarıldı. 17. yüzyılda süren ‘Karışıklık Dönemi'ni de (Smutnoye Vremya) sona erdiren bu zafer, 4 Kasım 2005’ten beri Rusya’da resmi bayram olarak kutlanıyor.

Bu bayram, Rusya'nın çok uluslu halklarının birliğini simgeliyor, ortak birlik içindeki gelenek ve kültür çeşitliliğini vurguluyor ve Anavatana olan bağlılığı güçlendiriyor.

Putin'in bayram programı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu özel günde her yıl olduğu gibi Kızıl Meydan'da bulunan Dmitriy Pojarskiy ve Kuzma Minin anıtı önündeki anma törenine katılması ve anıta çelenk bırakması bekleniyor.

Putin daha sonra Kremlin Sarayı'nda Rus ulusunun birliğini güçlendirmeye katkıda bulunanlara devlet ödüllerini takdim edecek.

Ayrıca Devlet Başkanı, Manej Merkez Sergi Salonu'nda 'Ortodoks Rus - Ulusal Birlik Günü' sergisi ve forumunu ziyaret edecek. Putin, Hristiyan Merhamet Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi alacak ve SSCB halklarının küresel faşizme karşı kahramanca mücadelesini anlatan 'Büyük Zafer. Rusya - Benim Tarihim' sergisini gezecek.
