https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/petrol-fiyatlari-abdde-demokratlarin-ara-secim-zaferi-ve-iran-savasi-belirsizligiyle-geriledi-1110111959.html
Petrol fiyatları ABD'de Demokratların ara seçim zaferi ve İran savaşı belirsizliğiyle geriledi
Petrol fiyatları ABD'de Demokratların ara seçim zaferi ve İran savaşı belirsizliğiyle geriledi
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, ABD'de Demokratların ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin ardından varil başına 3 doların üzerinde düştü... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:45+0300
2026-11-04T17:45+0300
2026-11-04T17:45+0300
ekonomi̇
abd
i̇ran
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108773288_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_280d4188f986a8f3f58dd3b3952f854b.png
Uluslararası petrol fiyatları, ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ve İran savaşının geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle çarşamba günü geriledi.Piyasalardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde ağır yenilgi almasının ardından İran savaşına ilişkin politikasını değiştirebileceği beklentisi etkili oldu. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirdi.Trump da İran savaşının partisinin seçim yenilgisinde rol oynadığını kabul etti.Piyasalar diplomatik temasları izliyorPetrol piyasalarında, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir anlaşmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Katar'ın ABD seçimlerinin ardından saldırıların tırmanmasını önlemek amacıyla arabuluculuk çabalarını artırdığı bildirildi.ABD Başkanı Trump ise salı günü Financial Times'a verdiği röportajda, Washington'un İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemek için acil bir planı bulunmadığını belirtti.İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ise yazılı açıklamasında, ABD'nin düşmanlığının iktidarda hangi parti bulunursa bulunsun devam edeceğini söylemişti.Öte yandan Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan makamlarından iddiaya ilişkin doğrulama gelmedi.ABD'nin petrol stokları beklentinin aksine azaldıABD'de açıklanan haftalık petrol stoklarına ilişkin öncü veriler ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.Reuters'ın anketine katılan sekiz analist ise stoklarda ortalama 880 bin varillik artış bekliyordu.ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerinin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secim-sonuclari-trumpin-onunde-iki-secenek-var-1110103767.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108773288_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_038ce6b995278831a5c1070f247bb769.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, petrol
Petrol fiyatları ABD'de Demokratların ara seçim zaferi ve İran savaşı belirsizliğiyle geriledi
Petrol fiyatları, ABD'de Demokratların ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin ardından varil başına 3 doların üzerinde düştü. Piyasalar, Trump yönetiminin İran savaşını sona erdirmek için atacağı adımları ve diplomatik temasların seyrini izliyor.
Uluslararası petrol fiyatları, ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ve İran savaşının geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle çarşamba günü geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, TSİ ile saat 17.17 itibarıyla 3.20 dolar düşerek 100.40
dolara indi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 3.01 dolarlık kayıpla 93.08 dolara
geriledi. Her iki gösterge de günlük bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.
Piyasalardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde ağır yenilgi almasının ardından İran savaşına ilişkin politikasını değiştirebileceği beklentisi etkili oldu. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirdi.
Trump da İran savaşının partisinin seçim yenilgisinde rol oynadığını kabul etti.
Piyasalar diplomatik temasları izliyor
Petrol piyasalarında, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir anlaşmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Katar'ın ABD seçimlerinin ardından saldırıların tırmanmasını önlemek amacıyla arabuluculuk çabalarını artırdığı bildirildi.
Bununla birlikte üst düzey bir İranlı yetkili, salı günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington'un savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varma konusunda halen birbirinden uzak olduğunu
söyledi.
ABD Başkanı Trump ise salı günü Financial Times'a verdiği röportajda, Washington'un İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemek için acil bir planı bulunmadığını belirtti.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ise yazılı açıklamasında, ABD'nin düşmanlığının iktidarda hangi parti bulunursa bulunsun devam edeceğini söylemişti.
Öte yandan Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan makamlarından iddiaya ilişkin doğrulama gelmedi.
ABD'nin petrol stokları beklentinin aksine azaldı
ABD'de açıklanan haftalık petrol stoklarına ilişkin öncü veriler ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 30 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 5.27 milyon varil
azaldı.
Reuters'ın anketine katılan sekiz analist ise stoklarda ortalama 880 bin varillik artış bekliyordu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerinin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.