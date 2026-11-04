https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/petrol-fiyatlari-abdde-demokratlarin-ara-secim-zaferi-ve-iran-savasi-belirsizligiyle-geriledi-1110111959.html

Petrol fiyatları ABD'de Demokratların ara seçim zaferi ve İran savaşı belirsizliğiyle geriledi

Petrol fiyatları ABD'de Demokratların ara seçim zaferi ve İran savaşı belirsizliğiyle geriledi

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, ABD'de Demokratların ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin ardından varil başına 3 doların üzerinde düştü... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T17:45+0300

2026-11-04T17:45+0300

2026-11-04T17:45+0300

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abd

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petrol

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Uluslararası petrol fiyatları, ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ve İran savaşının geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle çarşamba günü geriledi.Piyasalardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde ağır yenilgi almasının ardından İran savaşına ilişkin politikasını değiştirebileceği beklentisi etkili oldu. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirdi.Trump da İran savaşının partisinin seçim yenilgisinde rol oynadığını kabul etti.Piyasalar diplomatik temasları izliyorPetrol piyasalarında, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir anlaşmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Katar'ın ABD seçimlerinin ardından saldırıların tırmanmasını önlemek amacıyla arabuluculuk çabalarını artırdığı bildirildi.ABD Başkanı Trump ise salı günü Financial Times'a verdiği röportajda, Washington'un İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemek için acil bir planı bulunmadığını belirtti.İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ise yazılı açıklamasında, ABD'nin düşmanlığının iktidarda hangi parti bulunursa bulunsun devam edeceğini söylemişti.Öte yandan Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan makamlarından iddiaya ilişkin doğrulama gelmedi.ABD'nin petrol stokları beklentinin aksine azaldıABD'de açıklanan haftalık petrol stoklarına ilişkin öncü veriler ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.Reuters'ın anketine katılan sekiz analist ise stoklarda ortalama 880 bin varillik artış bekliyordu.ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerinin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

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