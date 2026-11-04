Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde son 24 saat içinde yaşanan gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.



Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel, askeri teçhizat ve İHA açısından ağır kayıplar verdi.



Ukrayna ordusu, 24 saatlik süre zarfında 1160 askeri personelini kaybetti.



Bunun yanı sıra cephe hattında 3 zırhlı araç, 2 sahra topu ve havan sistemi ile 102 askeri araç imha edildi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saat içinde Ukrayna tarafına ait 972 İHA vurularak düşürüldü.