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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukrayna-1160-askerini-daha-kaybetti-1110104767.html
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev'e bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
donbass
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde son 24 saat içinde yaşanan gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel, askeri teçhizat ve İHA açısından ağır kayıplar verdi.Ukrayna ordusu, 24 saatlik süre zarfında 1160 askeri personelini kaybetti.Bunun yanı sıra cephe hattında 3 zırhlı araç, 2 sahra topu ve havan sistemi ile 102 askeri araç imha edildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saat içinde Ukrayna tarafına ait 972 İHA vurularak düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/malili-yetkiliden-batinin-rusya-politikasina-sert-elestiri-1110101628.html
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ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat

Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti

13:53 04.11.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev'e bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde son 24 saat içinde yaşanan gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel, askeri teçhizat ve İHA açısından ağır kayıplar verdi.

Ukrayna ordusu, 24 saatlik süre zarfında 1160 askeri personelini kaybetti.

Bunun yanı sıra cephe hattında 3 zırhlı araç, 2 sahra topu ve havan sistemi ile 102 askeri araç imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saat içinde Ukrayna tarafına ait 972 İHA vurularak düşürüldü.
People hold a giant Russian flag during celebrations of the Russia's National Flag Day - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Malili yetkiliden Batı'nın Rusya politikasına sert eleştiri
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