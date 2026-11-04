https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukrayna-1160-askerini-daha-kaybetti-1110104767.html
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev'e bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T13:53+0300
2026-11-04T13:53+0300
2026-11-04T13:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
donbass
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_a80eba5f805693119b340c0b4acbe092.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde son 24 saat içinde yaşanan gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel, askeri teçhizat ve İHA açısından ağır kayıplar verdi.Ukrayna ordusu, 24 saatlik süre zarfında 1160 askeri personelini kaybetti.Bunun yanı sıra cephe hattında 3 zırhlı araç, 2 sahra topu ve havan sistemi ile 102 askeri araç imha edildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saat içinde Ukrayna tarafına ait 972 İHA vurularak düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/malili-yetkiliden-batinin-rusya-politikasina-sert-elestiri-1110101628.html
ukrayna
kiev
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_1f261ded548004b731fdca3e73b925e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna, 1160 askerini daha kaybetti
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev'e bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde son 24 saat içinde yaşanan gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel, askeri teçhizat ve İHA açısından ağır kayıplar verdi.
Ukrayna ordusu, 24 saatlik süre zarfında 1160 askeri personelini kaybetti.
Bunun yanı sıra cephe hattında 3 zırhlı araç, 2 sahra topu ve havan sistemi ile 102 askeri araç imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saat içinde Ukrayna tarafına ait 972 İHA vurularak düşürüldü.