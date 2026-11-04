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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/malili-yetkiliden-batinin-rusya-politikasina-sert-elestiri-1110101628.html
Malili yetkiliden Batı'nın Rusya politikasına sert eleştiri
Malili yetkiliden Batı'nın Rusya politikasına sert eleştiri
Sputnik Türkiye
Mali Geçiş Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Ouattara, Ukrayna'yı Rusya'dan ayırmayı 'ağacın kabuğunu gövdesinden ayırmaya' benzeterek... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T11:47+0300
2026-11-04T11:47+0300
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Mali Geçiş Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Fousseynou Ouattara, Batı'nın Rusya'ya yönelik yıkıcı politikasını Sputnik'e değerlendirdi.Hem Rusya'da hem de Ukrayna'da yaşamış biri olarak süreci değerlendiren Ouattara, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların koparılamayacağını vurguladı.Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin sırf Rusya'nın toprak bütünlüğüne zarar verebilmek amacıyla kendi ekonomilerini tahrip ettiğini belirten Ouattara, bu tutumun gerçekçi olmadığını ifade etti.Fransa ve Batı ekonomilerindeki sıkıntılarİngiltere'de yaşanan hükümet değişikliklerini ve Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları örnek gösteren Ouattara, devasa borç ve bütçe açıklarına rağmen Batılı liderlerin Ukrayna'ya büyük yardım paketleri açıklamaya devam ettiğini dile getirdi.Bu adımların Ukrayna halkının iyiliği için değil, tamamen Rusya'ya duyulan öfke ve düşmanlık yüzünden atıldığını savunan Ouattara, benzer tutumun Polonya ve Finlandiya gibi ülkelerde de görüldüğünü kaydetti.Batılı siyasetçilerin sonu ve Rusya'nın geleceğiMevcut Batılı liderlerin siyasi ömürlerinin sonuna geldiğini belirten Malili yetkili, bu politikaların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşanan tüm bu gerilimlerin kötü bir anı olarak geride kalacağına inandığını belirten Ouattara, bu süreçten Rusya'nın güçlü bir şekilde çıkacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/sirp-diplomat-krsljanin-batinin-bol-yonet-stratejisi-karsisinda-rusya-insani-degerleri-koruyor-1110098807.html
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rusya, ukrayna, mali, sputnik
rusya, ukrayna, mali, sputnik

Malili yetkiliden Batı'nın Rusya politikasına sert eleştiri

11:47 04.11.2026
© Sputnik / Alexandr Suhov / Multimedya arşivine gidinPeople hold a giant Russian flag during celebrations of the Russia's National Flag Day
People hold a giant Russian flag during celebrations of the Russia's National Flag Day - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Alexandr Suhov
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Mali Geçiş Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Ouattara, Ukrayna'yı Rusya'dan ayırmayı 'ağacın kabuğunu gövdesinden ayırmaya' benzeterek, Batılı ülkelerin Rusya'ya zarar vermek uğruna kendi ekonomilerini felakete sürüklediğini söyledi.
Mali Geçiş Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Fousseynou Ouattara, Batı'nın Rusya'ya yönelik yıkıcı politikasını Sputnik'e değerlendirdi.

Hem Rusya'da hem de Ukrayna'da yaşamış biri olarak süreci değerlendiren Ouattara, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların koparılamayacağını vurguladı.

Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin sırf Rusya'nın toprak bütünlüğüne zarar verebilmek amacıyla kendi ekonomilerini tahrip ettiğini belirten Ouattara, bu tutumun gerçekçi olmadığını ifade etti.

Fransa ve Batı ekonomilerindeki sıkıntılar

İngiltere'de yaşanan hükümet değişikliklerini ve Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları örnek gösteren Ouattara, devasa borç ve bütçe açıklarına rağmen Batılı liderlerin Ukrayna'ya büyük yardım paketleri açıklamaya devam ettiğini dile getirdi.

Bu adımların Ukrayna halkının iyiliği için değil, tamamen Rusya'ya duyulan öfke ve düşmanlık yüzünden atıldığını savunan Ouattara, benzer tutumun Polonya ve Finlandiya gibi ülkelerde de görüldüğünü kaydetti.

Batılı siyasetçilerin sonu ve Rusya'nın geleceği

Mevcut Batılı liderlerin siyasi ömürlerinin sonuna geldiğini belirten Malili yetkili, bu politikaların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşanan tüm bu gerilimlerin kötü bir anı olarak geride kalacağına inandığını belirten Ouattara, bu süreçten Rusya'nın güçlü bir şekilde çıkacağını sözlerine ekledi.
rusya halkları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
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