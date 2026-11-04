https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/osym-duyurdu-kpss-brans-siralamalari-aciklandi-1110100306.html
ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı
ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, kendi... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T11:07+0300
2026-11-04T11:07+0300
2026-11-04T11:11+0300
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ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarına göre hazırlanan branş bazında sıralama bilgilerinin adayların erişimine açıldığını bildirdi.Adaylar, sınava girdikleri alanlarda diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?2026 KPSS Lisans branş sıralamasını sorgulamak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmî Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor.Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:KPSS branş bazında sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu?ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin yalnızca adayları bilgilendirmek amacıyla oluşturulduğunu vurguladı.Buna göre adaylar, seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava katılan diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak başarı durumlarını değerlendirebilecek.Ancak branş bazında sıralamalar yerleştirme işlemlerini etkilemeyecek. Sorgulama ekranında görüntülenen bilgiler de resmî belge niteliği taşımayacak.ÖSYM'den KPSS branş sıralaması açıklamasıÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/emekli-maasi-duzenlemesi-meclise-geliyor-tarih-verildi-1110098774.html
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kpss, ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
kpss, ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı
11:07 04.11.2026 (güncellendi: 11:11 04.11.2026)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarına göre hazırlanan branş bazında sıralama bilgilerinin adayların erişimine açıldığını bildirdi.
Adaylar, sınava girdikleri alanlarda diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
2026 KPSS Lisans branş sıralamasını sorgulamak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmî Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor.
Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:
1.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın.
2.
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.
3.
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralama ekranına ulaşın.
4.
İlgili puan türü ve eğitim alanına göre sıralama bilgilerinizi görüntüleyin.
KPSS branş bazında sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu?
ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin yalnızca adayları bilgilendirmek amacıyla oluşturulduğunu vurguladı.
Buna göre adaylar, seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava katılan diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak başarı durumlarını değerlendirebilecek.
Ancak branş bazında sıralamalar yerleştirme işlemlerini etkilemeyecek. Sorgulama ekranında görüntülenen bilgiler de resmî belge niteliği taşımayacak.
ÖSYM'den KPSS branş sıralaması açıklaması
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."