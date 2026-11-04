https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meteoroloji-istanbul-dahil-23-il-icin-alarm-verdi-iki-ilde-tehlike-buyuk--1110092908.html

Meteoroloji İstanbul dahil 23 il için alarm verdi: İki ilde tehlike büyük

Meteoroloji İstanbul dahil 23 il için alarm verdi: İki ilde tehlike büyük

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T06:53+0300

2026-11-04T06:53+0300

2026-11-04T06:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların birçok bölgede kuvvetli, bazı illerde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Hatay ve Osmaniye için yapılan uyarılar dikkat çekerken, Marmara ve Karadeniz kıyılarında da kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.Meteoroloji, yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Hava sıcaklıklarının ise batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Hatay'ın kuzey ilçeleri ile Osmaniye'nin merkez ve güney kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli sağanak öngörülüyor.Ayrıca Kırklareli ve Çanakkale'nin doğusu, Adana'nın doğu ilçeleri ile Gaziantep'in batısında yağışların yerel olarak kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.23 il için alarm Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 23 il için sarı ve kırmızı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce.Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısıKuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve su baskınına açık alanlarda riskin artabileceği değerlendiriliyor.Meteoroloji, sağanak sırasında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.Yağışların özellikle kuvvetli olması beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.Marmara ve Karadeniz'de fırtına etkili olacakSağanak yağışların yanı sıra yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.İstanbul dahil Marmara'da kuvvetli sağanakMarmara Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların bölgenin doğusunda, Tekirdağ çevrelerinde, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da sıcaklık 17 derece olacak. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ege'de sağanak, kıyılarda kuvvetli rüzgarEge Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Özellikle Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetini artıracağı, hava sıcaklıklarının ise batı bölgelerinden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor.Akdeniz'de gözler Hatay ve Osmaniye'deAkdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Hatay çevreleri ve Adana'nın doğusunda kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi ile Osmaniye'nin merkez ve güneyinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.Bölgede özellikle kısa süreli yoğun yağışların su baskını ve ani sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor.Ankara dahil İç Anadolu'da yağış ve sisİç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışBatı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın saatte 50-70 kilometreye ulaşması beklenirken sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebileceği bildirildi.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı, Rize ve Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.Doğu Anadolu'da üç il için uyarıDoğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması beklenen bölgede sıcaklıklar düşük seviyelerde seyredecek.Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetlenecekGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Gaziantep'in batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diyarbakır'da yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırması bekleniyor.Denizlerde fırtına: Dalgalar 4 metreye ulaşacakMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Ege ve Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 8 bofora ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin yer yer 4 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Marmara Denizi'nde de öğleden sonra kuzeydoğudan esen rüzgarın yer yer 8 bofora ulaşması ve dalgaların 3,5 metreye yükselmesi bekleniyor.Ege ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşacağı öngörülürken kuvvetli yağış anlarında denizlerde görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.Van Gölü'nde ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların ve denizcilerin güncel tahminleri takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html

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