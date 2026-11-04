https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meslekten-men-cezasi-vardi-anayasa-mahkemesinden-canan-karatay-karari-1110095855.html
Meslekten men cezası vardı: Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı
Meslekten men cezası vardı: Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, kalp-damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasının ifade... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T09:16+0300
2026-11-04T09:16+0300
2026-11-04T09:16+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
yüksek mahkeme
idare mahkemesi
meslekten men edilme
ankara
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Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.AYM'ye bireysel başvuru yaptıKaratay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti.Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü.İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.'İfade özgürlüğü ihlali'Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi.Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı.AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/canan-karatay-ile-hakan-ural-arasindaki-diyalog-sosyal-medyada-gundem-oldu-1106708795.html
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canan karatay, karatay, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, idare mahkemesi, meslekten men edilme, ankara
canan karatay, karatay, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, idare mahkemesi, meslekten men edilme, ankara
Meslekten men cezası vardı: Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı
Anayasa Mahkemesi, kalp-damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.
Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.
AYM'ye bireysel başvuru yaptı
Karatay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti.
Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü.
İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi.
Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı.
AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.