https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meslekten-men-cezasi-vardi-anayasa-mahkemesinden-canan-karatay-karari-1110095855.html

Meslekten men cezası vardı: Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı

Meslekten men cezası vardı: Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, kalp-damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasının ifade... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T09:16+0300

2026-11-04T09:16+0300

2026-11-04T09:16+0300

türki̇ye

canan karatay

karatay

anayasa mahkemesi (aym)

yüksek mahkeme

idare mahkemesi

meslekten men edilme

ankara

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Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.AYM'ye bireysel başvuru yaptıKaratay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti.Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü.İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.'İfade özgürlüğü ihlali'Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi.Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı.AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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