https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/canan-karatay-ile-hakan-ural-arasindaki-diyalog-sosyal-medyada-gundem-oldu-1106708795.html
Canan Karatay ile Hakan Ural arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Canan Karatay ile Hakan Ural arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu televizyon programında sunucu Hakan Ural ile yaşadığı... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T07:42+0300
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Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında sunuculardan Hakan Ural ile arasında geçen diyalogla sosyal medyada konuşulan isimler arasına girdi.Canlı yayında Hakan Ural, Canan Karatay'ın kendisine Babalar Günü dolayısıyla verdiği hediyeden söz etti.Ural, "Hocam 200 TL bana Babalar Günü harçlığı verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullanırken, Karatay ise "Güle güle kullan" yanıtını verdi.Sohbetin devamında Hakan Ural'ın, "Eksik olmayın, iyi ki varsınız" sözleri üzerine Karatay'ın yaptığı esprili yorum stüdyoda gülüşmelere neden oldu.'5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü'Canan Karatay, Hakan Ural'a hitaben, "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü" ifadelerini kullandı.Programdaki bu diyalog stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden olurken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.Hakan Ural'dan dikkat çeken yanıtCanan Karatay'ın sözlerine karşılık veren Hakan Ural ise esprili bir şekilde, "Tabii, ben parayı severim, yalan yok" dedi.İkili arasında geçen bu diyalog, programın öne çıkan anları arasında yer alırken sosyal medya platformlarında da gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/meteorolojiden-saganak-ve-toz-tasinimi-uyarisi-hangi-illerde-yagis-bekleniyor-1106708327.html
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canan karatay, prof. dr. canan karatay, hakan ural, karatay
canan karatay, prof. dr. canan karatay, hakan ural, karatay
Canan Karatay ile Hakan Ural arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu televizyon programında sunucu Hakan Ural ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada dikkat çekti.
Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında sunuculardan Hakan Ural ile arasında geçen diyalogla sosyal medyada konuşulan isimler arasına girdi.
Canlı yayında Hakan Ural, Canan Karatay'ın kendisine Babalar Günü dolayısıyla verdiği hediyeden söz etti.
Ural, "Hocam 200 TL bana Babalar Günü harçlığı verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullanırken, Karatay ise "Güle güle kullan" yanıtını verdi.
Sohbetin devamında Hakan Ural'ın, "Eksik olmayın, iyi ki varsınız" sözleri üzerine Karatay'ın yaptığı esprili yorum stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
'5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü'
Canan Karatay, Hakan Ural'a hitaben, "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü" ifadelerini kullandı.
Programdaki bu diyalog stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden olurken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
Hakan Ural'dan dikkat çeken yanıt
Canan Karatay'ın sözlerine karşılık veren Hakan Ural ise esprili bir şekilde, "Tabii, ben parayı severim, yalan yok" dedi.
İkili arasında geçen bu diyalog, programın öne çıkan anları arasında yer alırken sosyal medya platformlarında da gündem oldu.