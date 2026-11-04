Merkez Bankası ekim ayı raporunu açıkladı: Enflasyonda yatay seyir ve gerileme teyidi
20:01 04.11.2026 (güncellendi: 20:02 04.11.2026)
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
© Mustafa Çiftçi
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Merkez Bankası ekim ayı raporuna göre tüketici fiyatları yüzde 2.58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29.77 ile yatay seyretti. Hizmet, kira ve otel fiyatlarında yavaşlama eğilimi sürdü. Küresel gelişmelerle yükselen akaryakıt, yeni sezon giyim ve seraya geçiş dönemi nedeniyle taze meyve-sebze kalemleri ekim ayı enflasyonunun belirleyicisi oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ait Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.77 seviyesinde gerçekleşerek geçen aya göre büyük bir değişim göstermedi ve yatay seyretti.
Merkez Bankası, enflasyonun genel gidişatını gösteren ana eğilimin üç aylık ortalamalarda yüzde 1.8 civarında kaldığını ve son dönemde yaşanan düşüşü onayladığını bildirdi.
Ekim ayında fiyat artışlarının en çok hissedildiği ve en az hissedildiği alanlar şu şekilde gerçekleşti:
Fiyatı en çok artan gruplar (Enerji, Gıda ve Giyim)
Mevsim Geçişi ve Gıda: Tarımda tarladan seraya geçiş döneminin başlamasıyla taze meyve ve sebze fiyatları yükseldi. İşlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 6,04 artarken, beyaz et ile kahve-çay ürünlerindeki artışlar da devam etti.
Küresel Etki ve Enerji: Dünya genelindeki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt (yüzde 6,38), tüp gaz (yüzde 8,25) ve katı yakıt (yüzde 17,13) fiyatları zamlandı. Enerji grubunda aylık artış yüzde 4,92 olurken, evlerde kullanılan elektrik fiyatları değişmedi.
Yeni Sezon ve Giyim: Sonbahar-kış sezonunun açılmasıyla birlikte giyim ve ayakkabı fiyatları ekim ayında yüzde 12,75 yükseldi. Beyaz eşya fiyatları yüzde 2,70 artarken, otomobildeki artış yüzde 0,71 ile sınırlı kaldı.
Artış hızı yavaşlayan ve düşen gruplar (Hizmet, kira ve oteller)
Hizmet ve kira: Hizmet sektöründeki yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerileyerek yüzde 36,56'ya düştü. Kiralardaki aylık artış yüzde 2,55 olurken, yıllık kira enflasyonu düşüş eğilimini sürdürdü.
Lokanta ve oteller: Bu gruptaki aylık artış yüzde 0,47 ile önceki aylara göre belirgin şekilde yavaşladı. Yiyecek-içecek hizmetleri yüzde 1,65 artsa da otel ve konaklama fiyatlarının yüzde 3,19 düşmesi bu grubu rahatlattı.
Ulaştırma ve mobilya: Otobüs ve okul servisi ücretleri artarken, yurt dışı uçak bileti fiyatlarının düşmesi ulaştırma grubundaki artışı sınırladı. Mobilya fiyatları ise ekim ayında yüzde 0,61 geriledi.
Fabrika ve üretim maliyetlerini gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekim ayında yüzde 1.65 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 27,41 ile geçen aya göre belirgin bir değişim göstermedi. Üreticilerde en çok ara malı, ham petrol, doğal gaz, kömür ve giyim eşyası sektörlerindeki fiyat artışları öne çıktı.