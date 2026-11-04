https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/merkez-bankasi-ekim-ayi-raporunu-acikladi-enflasyonda-yatay-seyir-ve-gerileme-teyidi-1110114756.html

Merkez Bankası ekim ayı raporunu açıkladı: Enflasyonda yatay seyir ve gerileme teyidi

Merkez Bankası ekim ayı raporunu açıkladı: Enflasyonda yatay seyir ve gerileme teyidi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası ekim ayı raporuna göre tüketici fiyatları yüzde 2.58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29.77 ile yatay seyretti. Hizmet, kira ve otel... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T20:01+0300

2026-11-04T20:01+0300

2026-11-04T20:02+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ait Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.77 seviyesinde gerçekleşerek geçen aya göre büyük bir değişim göstermedi ve yatay seyretti.Merkez Bankası, enflasyonun genel gidişatını gösteren ana eğilimin üç aylık ortalamalarda yüzde 1.8 civarında kaldığını ve son dönemde yaşanan düşüşü onayladığını bildirdi.Ekim ayında fiyat artışlarının en çok hissedildiği ve en az hissedildiği alanlar şu şekilde gerçekleşti:Fiyatı en çok artan gruplar (Enerji, Gıda ve Giyim)Artış hızı yavaşlayan ve düşen gruplar (Hizmet, kira ve oteller)Fabrika ve üretim maliyetlerini gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekim ayında yüzde 1.65 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 27,41 ile geçen aya göre belirgin bir değişim göstermedi. Üreticilerde en çok ara malı, ham petrol, doğal gaz, kömür ve giyim eşyası sektörlerindeki fiyat artışları öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/petrol-fiyatlari-abdde-demokratlarin-ara-secim-zaferi-ve-iran-savasi-belirsizligiyle-geriledi-1110111959.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, enflasyon