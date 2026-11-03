https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/afgan-uzman-nadim-bati-kaynaklarini-kontrol-etmek-icin-rusyayi-zayiflatmayi-hedefliyor-1110087556.html
Afgan uzman Nadim: Batı, kaynaklarını kontrol etmek için Rusya’yı zayıflatmayı hedefliyor
Afgan uzman Nadim: Batı, kaynaklarını kontrol etmek için Rusya’yı zayıflatmayı hedefliyor
Sputnik Türkiye
Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Halil Ahmed Nadim, Batılı ülkelerin Rusya’nın doğal kaynaklarından yararlanmak amacıyla ülkeyi zayıflatmaya ve... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T23:17+0300
2026-11-03T23:17+0300
2026-11-03T23:17+0300
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Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Halil Ahmed Nadim, Sputnik Afganistan’a verdiği röportajda, Batı’nın Rusya’ya yönelik politikalarını değerlendirdi.Nadim, “Batılı ülkeler ve diğer devletler, Rusya’nın zengin doğal kaynaklarından ve diğer pek çok imkanından yararlanabilmek için her zaman bu ülkeyi zayıflatmaya çalıştı” dedi.Bu girişimlerin Rusya’nın tarihi boyunca sürdüğünü belirten Nadim, “Ancak Ruslar vatanlarını savunmayı, bu sorunların üstesinden gelmeyi ve sonuçta ülkelerini korumayı başardı” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘dış güçlerin ülkeyi bölme girişimlerine’ ilişkin sözlerine destek veren Nadim, “Sayın Putin’in sözleri tamamen doğru. Avrupa ülkeleri üstünlük sağlamak ve nihayetinde Rusya’nın dağılmasını sağlamak için bu ülkeyi zayıflatmaya çalışıyor” diye konuştu.Batı’nın bu amaçla Ukrayna’yı maddi çıkarlarla kendi yanına çekip silahlandırdığını vurgulayan Nadim, Ukrayna üzerinden yürütülen politikayla Rusya’nın çatışmaya sürüklenmesinde kısmen başarılı olunduğunu ifade etti.Nadim ayrıca, Rusya’nın insan hayatını korumayı önemsediğini ve askeri harekatını can kaybı yaşanmadan hedeflerine ulaşmak için dikkatli biçimde yürüttüğünü, Ukrayna tarafında ise sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-siyaset-bilimci-bezpalko-bati-ukraynayi-rusyaya-baski-aracina-donusturdu-1110086442.html
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rusya, ukrayna, batı, askeri harekat, vladimir putin
Afgan uzman Nadim: Batı, kaynaklarını kontrol etmek için Rusya’yı zayıflatmayı hedefliyor
Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Halil Ahmed Nadim, Batılı ülkelerin Rusya’nın doğal kaynaklarından yararlanmak amacıyla ülkeyi zayıflatmaya ve parçalamaya çalıştığını belirtti.
Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Halil Ahmed Nadim, Sputnik Afganistan’a verdiği röportajda, Batı’nın Rusya’ya yönelik politikalarını değerlendirdi.
Nadim, “Batılı ülkeler ve diğer devletler, Rusya’nın zengin doğal kaynaklarından ve diğer pek çok imkanından yararlanabilmek için her zaman bu ülkeyi zayıflatmaya çalıştı” dedi.
Bu girişimlerin Rusya’nın tarihi boyunca sürdüğünü belirten Nadim, “Ancak Ruslar vatanlarını savunmayı, bu sorunların üstesinden gelmeyi ve sonuçta ülkelerini korumayı başardı” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘dış güçlerin ülkeyi bölme girişimlerine’ ilişkin sözlerine destek veren Nadim, “Sayın Putin’in sözleri tamamen doğru. Avrupa ülkeleri üstünlük sağlamak ve nihayetinde Rusya’nın dağılmasını sağlamak için bu ülkeyi zayıflatmaya çalışıyor” diye konuştu.
Batı’nın bu amaçla Ukrayna’yı maddi çıkarlarla kendi yanına çekip silahlandırdığını vurgulayan Nadim, Ukrayna üzerinden yürütülen politikayla Rusya’nın çatışmaya sürüklenmesinde kısmen başarılı olunduğunu ifade etti.
Nadim ayrıca, Rusya’nın insan hayatını korumayı önemsediğini ve askeri harekatını can kaybı yaşanmadan hedeflerine ulaşmak için dikkatli biçimde yürüttüğünü, Ukrayna tarafında ise sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.