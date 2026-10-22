https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tarsus-belediye-baskani-ali-boltac-chpden-istifa-etti-1109767468.html
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Boltaç, disiplin sürecini üzüntüyle karşıladığını belirtti. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:45+0300
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Süreci üzüntüyle karşıladığını ifade eden Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisinin kişilerden ve makamlardan ibaret olmadığını belirtti.Boltaç, istifa kararını şu sözlerle açıkladı:"Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir."CHP, Ali Boltaç'ı kesin çıkarma istemiyle disipline sevk etmiştiCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada, Ali Boltaç'ın tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-gurlek-duyurdu-3-faili-mechul-dosyasinda-yeni-gelisme-1109767067.html
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tarsus, tarsus belediyesi , cumhuriyet halk partisi (chp)
tarsus, tarsus belediyesi , cumhuriyet halk partisi (chp)
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Boltaç, disiplin sürecini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Süreci üzüntüyle karşıladığını ifade eden Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisinin kişilerden ve makamlardan ibaret olmadığını belirtti.
Boltaç, istifa kararını şu sözlerle açıkladı:
"Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir."
CHP, Ali Boltaç'ı kesin çıkarma istemiyle disipline sevk etmişti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada, Ali Boltaç'ın tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.