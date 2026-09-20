https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişilik heyet dizinin tüm bölümlerini izleyecek

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişilik heyet dizinin tüm bölümlerini izleyecek

Sputnik Türkiye

Soruşturmada Kozinoğlu'nun cezaevindeki el yazısı notlarının bir bölümünün kaybolmuş veya sonradan değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T13:25+0300

2026-09-20T13:25+0300

2026-09-20T13:25+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

fetö

mi̇t

hts

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bahadır özdener

kurtlar vadisi

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Eski MİT görevlilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine de uzandı. 3 bilirkişi diziyi inceleyecek: FETÖ bağlantısına bakılacakDizi hakkında bilirkişi incelemesi yapılacağı daha önce açıklanırken, soruşturmanın şimdi senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın telefon trafiğini de kapsayacak şekilde genişletildiği öne sürüldü. Üç kişiden oluşturulması planlanan bilirkişi heyetinin dizinin tüm bölümlerini izleyerek senaryoda "FETÖ" bağlantılı herhangi bir ekleme, yönlendirme ya da müdahale bulunup bulunmadığını inceleyeceği; senaristlerin HTS ve baz kayıtları üzerinden geçmişte "FETÖ" üyeleri veya yöneticileriyle irtibatlarının olup olmadığının ve varsa bu irtibatın yoğunluğunun araştırılacağı belirtildi.Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a yönelik incelemenin genişletildiği öne sürüldü.Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre, daha önce "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeleri alınan üç senaristin HTS ve baz kayıtları incelemeye alındı. İncelemede senaristlerin "FETÖ" üyeleri veya yöneticileriyle geçmişte herhangi bir irtibatlarının bulunup bulunmadığı ve varsa bu irtibatların yoğunluğunun araştırılacağı belirtildi.Üç kişilik heyet dizinin tüm bölümlerini izleyecekSoruşturmada "Kurtlar Vadisi Pusu"nun bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verilmişti. Dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri, bazı araçlarda görülen "FG" harfleri ve belirli sahnelerde "FETÖ" lehine propaganda, örtülü mesaj veya yönlendirme bulunduğu yönündeki iddiaların uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtilmişti.Yeni bilgilere göre ise heyetin üç kişiden oluşması planlanıyor. Heyette "FETÖ" soruşturmaları konusunda deneyimli bir uzman ile senaryo ve kurgu alanında tecrübeli bir ismin de yer alacağı belirtildi.Heyetin dizinin bölümlerini inceleyerek senaryoya "FETÖ" bağlantılı bir müdahale veya ekleme yapılıp yapılmadığına ilişkin rapor hazırlaması bekleniyor. Senaristlerin HTS ve baz kayıtlarına yönelik çalışmanın da bu incelemeyle paralel yürütüldüğü ifade edildi.Kozinoğlu'nun el yazısı notları da incelemedeKozinoğlu'nun ölümünün ardından koğuşunda bulunan ve daha sonra bir bölümü kitaplaştırılan notların yeniden incelendiği, savcılığın, notların bir kısmının kaybolmuş, bazı bölümlerin ise sonradan eklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öne sürüldü.Soruşturmada Kozinoğlu'nun ölümünün ardından koğuşunda yaşananlar da inceleme konusu oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'na ait kahve bardağını yıkadığının görüldüğünü aktarmıştı.Soruşturmada dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce yayımlanan 136. bölümü de inceleme altında bulunuyor. Bu bölümde Kozinoğlu ile benzerlik kurulan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin ölümle tehdit edildiği sahneler yer almış, senaristler ise zamanlamanın tesadüf olduğunu ve gerçek hayattaki ölümle bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-karar-verildi-hasan-atilla-ugur-icin-ev-hapsi--1108870181.html

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kaşif kozinoğlu, fetö, mi̇t, hts, raci şaşmaz, bahadır özdener, kurtlar vadisi