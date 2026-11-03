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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
trafik
trafik kontrolü
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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara, iş yeri tentelerine ve bina girişlerine sığındı.Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/istanbulda-saganak-alarmi-finans-merkezine-ve-camlica-kulesine-yildirim-dustu-1110062425.html
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i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, trafik, trafik kontrolü
i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, trafik, trafik kontrolü

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

21:11 03.11.2026
© AA / Erol Değirmenciİstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi.
İstanbul'da sağanak yağış trafiği etkiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Erol Değirmenci
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara, iş yeri tentelerine ve bina girişlerine sığındı.
Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.
İstanbul Finans Merkezi binalarının tepelerine yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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İstanbul'da sağanak alarmı: Finans Merkezi'ne ve Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
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