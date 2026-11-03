https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/istanbulda-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-trafik-yogunlugu-yuzde-89a-cikti-1110084573.html

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

i̇stanbul

sağanak

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trafik

trafik kontrolü

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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara, iş yeri tentelerine ve bina girişlerine sığındı.Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

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i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, trafik, trafik kontrolü