https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/akomdan-istanbul-icin-kritik-saganak-ve-firtina-uyarisi-saat-verildi-1110107266.html
AKOM'dan İstanbul için kritik sağanak ve fırtına uyarısı: Saat 16.00'ya dikkat
AKOM'dan İstanbul için kritik sağanak ve fırtına uyarısı: Saat 16.00'ya dikkat
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da sağanak yağışın saat 16.00'dan itibaren fırtınayla birlikte etkisini artıracağını belirtti ve uyardı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T15:24+0300
2026-11-04T15:24+0300
2026-11-04T15:32+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
fırtına
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AKOM, İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı. Kent genelinde genelinde etkili olan yağışın saat 16.00'dan sonra hızı 60 kilometreyi bulacak fırtınayla birlikte etkisini artıracağını duyurdu. Şiddetli yağmurun saat 22.00'ye kadar süreceği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Saat 16.00'ya dikkat İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:Yapılan uyarıyla birlikte; İstanbulluların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
türki̇ye
i̇stanbul
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akom, i̇stanbul, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına
akom, i̇stanbul, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına
AKOM'dan İstanbul için kritik sağanak ve fırtına uyarısı: Saat 16.00'ya dikkat
15:24 04.11.2026 (güncellendi: 15:32 04.11.2026)
AKOM, İstanbul'da sağanak yağışın saat 16.00'dan itibaren fırtınayla birlikte etkisini artıracağını belirtti ve uyardı.
AKOM, İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı. Kent genelinde genelinde etkili olan yağışın saat 16.00'dan sonra hızı 60 kilometreyi bulacak fırtınayla birlikte etkisini artıracağını duyurdu. Şiddetli yağmurun saat 22.00'ye kadar süreceği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul'da, gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların, akşam 16.00-22.00 saatleri arasında, hızı 60 km/sa olacak fırtınayla birlikte etkisini artırarak, şiddetli sağanağa döneceği bildirildi. Yağışların, perşembe günü hafiflemesi, cuma günü itibari ile bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta sonuna kadar (Pazar) 12-14 derece aralığında kış değerlerine yakın seyretmesi öngörülüyor."
Yapılan uyarıyla birlikte; İstanbulluların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.