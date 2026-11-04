https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/akomdan-istanbul-icin-kritik-saganak-ve-firtina-uyarisi-saat-verildi-1110107266.html

AKOM'dan İstanbul için kritik sağanak ve fırtına uyarısı: Saat 16.00'ya dikkat

AKOM'dan İstanbul için kritik sağanak ve fırtına uyarısı: Saat 16.00'ya dikkat

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul'da sağanak yağışın saat 16.00'dan itibaren fırtınayla birlikte etkisini artıracağını belirtti ve uyardı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T15:24+0300

2026-11-04T15:24+0300

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türki̇ye

akom

i̇stanbul

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fırtına

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AKOM, İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı. Kent genelinde genelinde etkili olan yağışın saat 16.00'dan sonra hızı 60 kilometreyi bulacak fırtınayla birlikte etkisini artıracağını duyurdu. Şiddetli yağmurun saat 22.00'ye kadar süreceği belirtilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Saat 16.00'ya dikkat İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:Yapılan uyarıyla birlikte; İstanbulluların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

türki̇ye

i̇stanbul

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akom, i̇stanbul, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına