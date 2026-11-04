https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ispanyada-ulastirma-bakani-puente-istifa-etti-erken-genel-secimlerdeki-adayligini-da-geri-cekti-1110088909.html
İspanya'da Ulaştırma Bakanı Puente istifa etti: Erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti
İspanya'da Ulaştırma Bakanı Puente istifa etti: Erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti
Sputnik Türkiye
İspanya'da hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Puente istifa etti. Bakan istifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı.İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.Toledo yakınlarında hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.
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toledo, tren kazası, i̇spanya
toledo, tren kazası, i̇spanya
İspanya'da Ulaştırma Bakanı Puente istifa etti: Erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti
İspanya'da hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Puente istifa etti. Bakan istifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıkladı.
İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı.
İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.
Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.
Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.
Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.
Toledo yakınlarında hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.