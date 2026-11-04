https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ilk-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-tarih-verdi-iste-kar-yagisi-beklenen-iller-1110096023.html
İlk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi, işte kar yağışı beklenen iller
İlk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi, işte kar yağışı beklenen iller
Sputnik Türkiye
Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece düşmesi beklenirken, haftanın son... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T09:54+0300
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçiyor.Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıkların ülke genelinde 5 ila 8 derece azalması bekleniyor.Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı gündeme gelecek. Haftanın sonuna doğru bazı illerde karla karışık yağmur, pazar günü ise kar bekleniyor.İlk kar ne zaman yağacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre kar yağışına ilişkin ilk beklenti 6 Kasım Cuma günü Ardahan için öne çıkıyor.Ardahan'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, yağışlı havanın hafta sonu çevre illerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.7 Kasım Cumartesi günü ise şu illerde karla karışık yağmur öngörülüyor:8 Kasım Pazar günü bazı bölgelerde karla karışık yağmurun yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.Pazar günü hangi illerde kar yağacak? İşte 10 ilin tam listesiMeteoroloji'nin tahminlerine göre 8 Kasım Pazar günü kar beklenen 10 il şöyle:Kar yağışı tahminleri, illerin tamamında aynı yoğunlukta yağış görüleceği anlamına gelmiyor. Yağışın türü ve etkisi, sıcaklık ve rakım gibi koşullara göre değişebiliyor.AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Saat verildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.AKOM, gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde fırtınayla birlikte kuvvetlenebileceğini bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) fırtına (40-60km/s) ile birlikte etkisini arttırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Perşembe hafifleyeceği, Cuma itibari ile bölgemizi terk edeceği tahmin edilirken sıcaklıkların hafta sonuna (Pazar) kadar 12-14°C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/meteoroloji-istanbul-dahil-23-il-icin-alarm-verdi-iki-ilde-tehlike-buyuk--1110092908.html
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kar, kar yağışı, doğu anadolu bölgesi, akom, istanbul hava durumu, hava durumu
kar, kar yağışı, doğu anadolu bölgesi, akom, istanbul hava durumu, hava durumu
İlk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi, işte kar yağışı beklenen iller
Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece düşmesi beklenirken, haftanın son günlerinde bazı illerde kar ve karla karışık yağmur görülecek. İşte kar yağışı beklenen iller...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçiyor.
Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıkların ülke genelinde 5 ila 8 derece azalması bekleniyor.
Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı gündeme gelecek. Haftanın sonuna doğru bazı illerde karla karışık yağmur, pazar günü ise kar bekleniyor.
İlk kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre kar yağışına ilişkin ilk beklenti 6 Kasım Cuma günü Ardahan için öne çıkıyor.
Ardahan'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, yağışlı havanın hafta sonu çevre illerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
7 Kasım Cumartesi günü ise şu illerde karla karışık yağmur öngörülüyor:
8 Kasım Pazar günü bazı bölgelerde karla karışık yağmurun yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Pazar günü hangi illerde kar yağacak? İşte 10 ilin tam listesi
Meteoroloji'nin tahminlerine göre 8 Kasım Pazar günü kar beklenen 10 il şöyle:
Kar yağışı tahminleri, illerin tamamında aynı yoğunlukta yağış görüleceği anlamına gelmiyor. Yağışın türü ve etkisi, sıcaklık ve rakım gibi koşullara göre değişebiliyor.
AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Saat verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.
AKOM, gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde fırtınayla birlikte kuvvetlenebileceğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) fırtına (40-60km/s) ile birlikte etkisini arttırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Perşembe hafifleyeceği, Cuma itibari ile bölgemizi terk edeceği tahmin edilirken sıcaklıkların hafta sonuna (Pazar) kadar 12-14°C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor."