https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/icisleri-bakanligindan-11-ilde-4-ayri-operasyon-230-gozalti-1110098142.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 11 ilde 4 ayrı operasyon: 230 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan 11 ilde 4 ayrı operasyon: 230 gözaltı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 11 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Silah kaçakçılığı' ve 'Siber Güvenlik Kanununa muhalefet' suçlarına... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T10:18+0300

2026-11-04T10:18+0300

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İçişleri Bakanlığı düzenlediği operasyonda 230 şüpheliyi gözaltına aldı.11 ilde operasyonJandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik 11 il merkezli operasyonlar düzenlendi.Yasa dışı bahisAnkara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/hakem-yasin-kolun-masak-raporlari-ortaya-cikti-hesabina-625-milyon-lira-yatirilmis--1109297206.html

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ankara, antalya, aydın, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, masak