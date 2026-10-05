https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/hakem-yasin-kolun-masak-raporlari-ortaya-cikti-hesabina-625-milyon-lira-yatirilmis--1109297206.html

Hakem Yasin Kol'un MASAK raporları ortaya çıktı: Hesabına 62.5 milyon lira yatırılmış

Hakem Yasin Kol'un MASAK raporları ortaya çıktı: Hesabına 62.5 milyon lira yatırılmış

Sputnik Türkiye

Hakemler Soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre sadece 2026 yılında... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:05+0300

2026-10-05T13:05+0300

2026-10-05T13:05+0300

türki̇ye

merkez hakem kurulu (mhk)

süper lig

hakem yasin kol

soruşturma

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Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol’un MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre, Yasin Kol’un hesaplarında 2012 ila 2026 yılları arasında toplamda 5 bin 978 işlem yapılmış, 72.1 milyon TL çıktığı ve 62,5 milyon TL girdiği tespit edilmiş durumda.Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. CNN Türk'ün haberine göre, Kol hakkında hazırlanan MASAK raporu da ortaya çıktı. 2026 yılında 22.3 milyon TL hesaba girdi iddiasıCNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgiler şöyle:"Yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol ile ilgili suçlama diğer isimlerden olmayan yasa dışı bahis olarak öne çıktı. Bu suça dayanak olan unsur ise MASAK raporlarıydı. Yasin Kol’un para transferleri konusunda ortaya konan bir rapor var. Rapora bakıldığında Yasin Kol’un hesaplarında 2012 ila 2026 yılları arasında toplamda 5 bin 978 işlem yapılmış ve 72.1 milyon TL çıktığı, 62,5 milyon TL girdiği tespit edilmiş durumda.Burada önemli olan toplam işlem hacmininse Yasin Kol'un hesabındaki 135 milyon Türk lirası olarak hesaplanmış. Yıllara göre araştırma gerçekleştirilmiş. Özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olduğu tespit edilmiş."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/hakem-yasin-kol-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilikta-1109287938.html

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merkez hakem kurulu (mhk), süper lig, hakem yasin kol, soruşturma