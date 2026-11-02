https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/husiler-suudi-arabistandaki-cizan-havalimaninda-askeri-ucagi-hedef-aldik-1110058814.html
Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık
Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havalimanı'nda bulunan bir askeri uçağı hedef aldıklarını iddia etti. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T19:12+0300
2026-11-02T19:12+0300
2026-11-02T19:49+0300
dünya
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Husilerin açıklamasına göre saldırının hedefinde havalimanındaki askeri uçak vardı. Yemen’deki Husi silahlı grubu, askeri sözcüleri Yahya Sari’nin açıklamasına göre, son 48 saat içinde Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam havalimanını iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Sözcü ayrıca, grubun Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan şehrinde bulunan bir erken uyarı radar tesisini de bir insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.Ancak Suudi Arabistan yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama veya açıklama gelmedi.2022'den bu yana süren ateşkes bozulmuştuYemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
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Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık
19:12 02.11.2026 (güncellendi: 19:49 02.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havalimanı'nda bulunan bir askeri uçağı hedef aldıklarını iddia etti.
Husilerin açıklamasına göre saldırının hedefinde havalimanındaki askeri uçak vardı.
Yemen’deki Husi silahlı grubu, askeri sözcüleri Yahya Sari’nin açıklamasına göre, son 48 saat içinde Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam havalimanını iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Sözcü ayrıca, grubun Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan şehrinde bulunan bir erken uyarı radar tesisini de bir insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.
Ancak Suudi Arabistan yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama veya açıklama gelmedi.
2022'den bu yana süren ateşkes bozulmuştu
Yemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.
İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.