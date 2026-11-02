https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/husiler-suudi-arabistandaki-cizan-havalimaninda-askeri-ucagi-hedef-aldik-1110058814.html

Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık

Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Havalimanı'nda bulunan bir askeri uçağı hedef aldıklarını iddia etti. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T19:12+0300

2026-11-02T19:12+0300

2026-11-02T19:49+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108783270_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8e747e1cd6da4ba08e49b33637305af8.png

Husilerin açıklamasına göre saldırının hedefinde havalimanındaki askeri uçak vardı. Yemen’deki Husi silahlı grubu, askeri sözcüleri Yahya Sari’nin açıklamasına göre, son 48 saat içinde Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam havalimanını iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Sözcü ayrıca, grubun Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan şehrinde bulunan bir erken uyarı radar tesisini de bir insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.Ancak Suudi Arabistan yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama veya açıklama gelmedi.2022'den bu yana süren ateşkes bozulmuştuYemen'de tırmanan çatışmalar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana dahil ülkenin önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi.İran savaşının başlamasından sekiz ay sonra Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, petrol sevkiyatındaki aksaklıkları artırırken bölgesel savaşın genişlemesi riskini de yükseltiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60