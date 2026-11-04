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Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
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Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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Hatay'da sağanak etkili oluyor.Meteoroloji uyarmıştıMeteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.Su birikintisi yol kapadıSu birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekildi.Tarım arazileri su altında kaldıArsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/bakan-kacir-duyurdu-selden-etkilenen-isletmelere-1-milyon-lira-destek-1110095315.html
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arsuz, hatay, meteoroloji, cumhuriyet, i̇skenderun

Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

14:17 04.11.2026
Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
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Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hatay'da sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Su birikintisi yol kapadı

Su birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekildi.

Tarım arazileri su altında kaldı

Arsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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