https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/hatayda-saganak-etkili-oldu-arsuz-iskenderun-kara-yolu-bir-sure-ulasima-kapandi-1110105621.html

Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

Hatay'da sağanak etkili oldu: Arsuz-İskenderun kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T14:17+0300

2026-11-04T14:17+0300

2026-11-04T14:17+0300

türki̇ye

arsuz

hatay

meteoroloji

cumhuriyet

i̇skenderun

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Hatay'da sağanak etkili oluyor.Meteoroloji uyarmıştıMeteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.Su birikintisi yol kapadıSu birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekildi.Tarım arazileri su altında kaldıArsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/bakan-kacir-duyurdu-selden-etkilenen-isletmelere-1-milyon-lira-destek-1110095315.html

türki̇ye

arsuz

hatay

i̇skenderun

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