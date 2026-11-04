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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/bakan-kacir-duyurdu-selden-etkilenen-isletmelere-1-milyon-lira-destek-1110095315.html
Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon lira destek
Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon lira destek
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon lira kredi imkanı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T09:10+0300
2026-11-04T09:10+0300
ekonomi̇
mehmet fatih kacır
i̇stanbul
türkiye
sel
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirdikleri Acil Durumlar Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.Kacır, paylaşımında, "İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında, küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere 500 bin liraya kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.Amaç finansman yükünü hafifletmekBakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbulun-sel-kaderini-sunger-sehir-uygulamasi-mi-degistirecek-dereler-yatagini-mi-geri-mi-istiyor-1109816844.html
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mehmet fatih kacır, i̇stanbul, türkiye, sel, zarar
mehmet fatih kacır, i̇stanbul, türkiye, sel, zarar

Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon lira destek

09:10 04.11.2026
© Davut GençSakarya'da sel
Sakarya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Davut Genç
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon lira kredi imkanı sunulacağını bildirdi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirdikleri Acil Durumlar Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Kacır, paylaşımında, "İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında, küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere 500 bin liraya kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Amaç finansman yükünü hafifletmek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.
İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.
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