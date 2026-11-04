https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/hasan-piker-abd-secim-gecesinde-izlenme-rekor-kirdi-turk-yorumcu-kimi-isaret-etse-secildi-mi-1110114100.html

Hasan Piker ABD seçim gecesinde izlenme rekor kırdı: Türk yorumcu kimi işaret etse seçildi mi?

Hasan Piker ABD seçim gecesinde izlenme rekor kırdı: Türk yorumcu kimi işaret etse seçildi mi?

Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçim gecesi 240 bini aşkın eş zamanlı izleyiciye ulaşan Türk kökenli yayıncı Hasan Piker, ana akım televizyon kanallarını geride bıraktı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T19:17+0300

2026-11-04T19:17+0300

2026-11-04T19:17+0300

dünya

hasan piker

abdul el-sayed

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ABD'de 2026 ara seçimleri, yalnızca siyasi partiler arasındaki güç mücadelesine değil, dijital yayıncıların siyasetteki etkisine de sahne oldu. Sol görüşlü siyasi yorumcu ve Twitch yayıncısı Hasan Piker, seçim gecesi gerçekleştirdiği 13 saati aşkın canlı yayında 240 binin üzerinde eş zamanlı izleyiciye ulaştı. Yayının toplam izlenme süresi 2 milyon saati aşarken Piker, birçok ana akım Amerikan televizyon kanalını geride bıraktı.Piker'in desteklediği adayların önemli bölümünün seçim yarışlarını kazanması da yayıncının siyasi etkisini yeniden tartışmaya açtı. Ancak adayların çoğunun Demokratların güçlü olduğu bölgelerde yarışması, Piker'in desteğinin sonuçları ne ölçüde değiştirdiğini belirlemeyi zorlaştırıyor. Uzmanlar, etkisini ölçerken genç seçmenlerin katılımına, bağışlara ve adayların beklentilerin üzerinde performans gösterip göstermediğine bakacak.Piker'ın desteklediği adaylar seçildi mi?Hasan Piker, 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato için yarışan çok sayıda ilerici Demokrat adaya destek verdi. Kampanya etkinliklerine katıldı, adaylarla yayınlar yaptı ve Twitch ile YouTube'daki geniş kitlesi üzerinden seçmenlere ulaşmaya çalıştı.Desteklediği isimler arasında Michigan'da Senato yarışına giren Abdul El-Sayed, Temsilciler Meclisi üyeleri Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Summer Lee ile adaylar Mai Vang, Melat Kiros, Donavan McKinney ve Claire Valdez bulunuyordu.Piker'in desteklediği adayların önemli bölümü seçim yarışlarını kazandı. Hasan Piker kimdir?ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan 35 yaşındaki Hasan Piker, bilinen sosyal medya adıyla HasanAbi, Türk kökenli Amerikalı siyasi yorumcu ve internet yayıncısı. Twitch ve YouTube üzerinden özellikle ABD siyaseti, dış politika ve toplumsal meseleler üzerine yayınlar yapıyor. 3.1 milyonu aşkın Twitch takipçisi bulunan Piker, kendisini ilerici sol çizgide konumlandırıyor ve Demokrat Parti içindeki sol kanada yakın adayları destekliyor.Siyasi çıkışları nedeniyle tartışmaların da odağında olan Piker, özellikle İsrail politikası ve dış politika hakkındaki açıklamaları nedeniyle muhafazakar çevrelerin ve Demokrat Parti'nin merkez kanadından bazı isimlerin eleştirilerine hedef oldu.Türkiye'de ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından düzenlediği yardım yayınında 600 bin doların üzerinde bağış toplanmasına öncülük etmesiyle de tanındı. Kendisi de kampanyaya 25 bin dolar katkıda bulundu.Piker, 2020 ve 2024 ABD başkanlık seçimlerinde de yüksek izlenme rakamlarına ulaşmış, özellikle Z kuşağı arasında etkili bir alternatif siyasi yayıncı haline gelmişti.72.5 milyon dolarlık davaPiker'in seçim başarısının yanı sıra muhafazakar yorumcularla yaşadığı hukuk mücadelesi de gündemde. Piker'in hukuk ekibi, CNN yorumcusu Scott Jennings'e karşı 72.5 milyon dolarlık hakaret ve itibar zedeleme davası açtı. Jennings'in ağustos ayında Michigan'daki Senato adayı Abdul El-Sayed'i hedef alan bir yayında, Piker'in linçleri savunduğunu öne süren bağlamından koparılmış bir video kullandığı belirtiliyor.Piker'in avukatı ve hakaret davaları uzmanı Daniel Watkins, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada başka kişi ve kurumlara da önümüzdeki günlerde hukuki bildirimler gönderilebileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/hasan-piker-amerikan-basinina-konustu-abd-el-kaideden-daha-fazla-teror-uyguluyor-1108833882.html

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hasan piker, abdul el-sayed, rashida tlaib, abd, twitch, i̇srail