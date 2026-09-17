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Hasan Piker, Amerikan basınına konuştu: ABD, El Kaide'den 'daha fazla terör' uyguluyor
Hasan Piker, Amerikan basınına konuştu: ABD, El Kaide'den 'daha fazla terör' uyguluyor
Sputnik Türkiye
Türk-Amerikan yayıncı Hasan Piker, ABD ordusunun dünya genelinde El Kaide'den daha fazla terör eylemine yol açtığını söyledi. İşte detaylar...
2026-09-17T14:08+0300
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ABD'li siyasi yayıncı Hasan Piker, ‘The Axios Show’ programında yaptığı açıklamada, ABD'nin dünya genelinde El Kaide'den daha fazla terör eylemine neden olduğunu söyledi.Piker, kendisine ABD'yi "terörizmde en güçlü aktör" olarak nitelendirdiği yönündeki önceki sözleri hatırlatılarak El Kaide ile ABD arasında kıyaslama yapmasının sorulması üzerine, "Ölen insanlar sayısı açısından, evet" yanıtını verdi.Piker, ABD'nin "dünyanın dört bir yanında büyük bir teröre neden olduğunu" söyleyerek, bu görüşüne örnek olarak 28 Şubat'ta İran savaşının başlamasının ilk saatlerinde Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gösterdi."140 kız çocuğunu öldürüyorsanız, bu bir terör eylemidir" diyen Piker, sözlerinin tüm Amerikalıları terörist olarak nitelendirmek anlamına gelmediğini belirtti. Piker, bunun yerine benzer olayların tekrar yaşanmaması için "hesap verebilirlik ortamı" oluşturulması gerektiğini söyledi.Amerikan basını ona 'aşırı solcu' diyorPiker, kendisini sosyalist olarak tanımlayan ve ABD dış politikası ile İsrail hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınan bir yayıncı. New York Post gibi Amerikan muhafazakar medyasının bazı kesimleri ise Piker'i "aşırı solcu" ya da "radikal solcu" olarak nitelendiriyor. Axios ise Piker'i "sol görüşlü Twitch yayıncısı" olarak tanımlıyor.Piker, 2019'da ABD'nin 11 Eylül saldırılarını "hak ettiğini" söylediği açıklaması nedeniyle de tepki çekmiş, daha sonra bu sözlerinden geri adım atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/amerikan-basini-video-irandaki-okul-yakinindaki-deniz-ussunun-abd-tomahawk-fuzesiyle-vuruldugunu-1104124122.html
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twitch, el kaide, abd, haberler, hasan piker
twitch, el kaide, abd, haberler, hasan piker

Hasan Piker, Amerikan basınına konuştu: ABD, El Kaide'den 'daha fazla terör' uyguluyor

14:08 17.09.2026
Hasan Piker
Hasan Piker - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Türk kökenli yayıncı Hasan Piker, ABD ordusunun dünya genelinde El Kaide'den daha fazla terör eylemine yol açtığını söyledi. Piker, özellikle İran savaşının ilk saatlerinde bir okulun vurulmasıyla sonuçlanan saldırıyı örnek gösterdi.
ABD'li siyasi yayıncı Hasan Piker, ‘The Axios Show’ programında yaptığı açıklamada, ABD'nin dünya genelinde El Kaide'den daha fazla terör eylemine neden olduğunu söyledi.
Piker, kendisine ABD'yi "terörizmde en güçlü aktör" olarak nitelendirdiği yönündeki önceki sözleri hatırlatılarak El Kaide ile ABD arasında kıyaslama yapmasının sorulması üzerine, "Ölen insanlar sayısı açısından, evet" yanıtını verdi.
Piker, ABD'nin "dünyanın dört bir yanında büyük bir teröre neden olduğunu" söyleyerek, bu görüşüne örnek olarak 28 Şubat'ta İran savaşının başlamasının ilk saatlerinde Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gösterdi.
"140 kız çocuğunu öldürüyorsanız, bu bir terör eylemidir" diyen Piker, sözlerinin tüm Amerikalıları terörist olarak nitelendirmek anlamına gelmediğini belirtti. Piker, bunun yerine benzer olayların tekrar yaşanmaması için "hesap verebilirlik ortamı" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Amerikan basını ona 'aşırı solcu' diyor

Piker, kendisini sosyalist olarak tanımlayan ve ABD dış politikası ile İsrail hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınan bir yayıncı. New York Post gibi Amerikan muhafazakar medyasının bazı kesimleri ise Piker'i "aşırı solcu" ya da "radikal solcu" olarak nitelendiriyor. Axios ise Piker'i "sol görüşlü Twitch yayıncısı" olarak tanımlıyor.
Piker, 2019'da ABD'nin 11 Eylül saldırılarını "hak ettiğini" söylediği açıklaması nedeniyle de tepki çekmiş, daha sonra bu sözlerinden geri adım atmıştı.
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