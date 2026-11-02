https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/avrupada-yeni-siber-saldiri-marketlerde-dondurucular-50-dereceye-cikti-1110055704.html

Avrupa'da yeni siber saldırı: Marketlerde dondurucular 50 dereceye çıktı

Avrupa'da yeni siber saldırı: Marketlerde dondurucular 50 dereceye çıktı

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın birçok ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bazı mağazalarda dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T17:16+0300

2026-11-02T17:16+0300

2026-11-02T17:16+0300

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siber saldırı

süpermarket

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Avrupa'da süpermarketlerin buzdolapları ve dondurucularına yönelik yeni siber saldırılar gündeme geldi. Belçika, Lüksemburg, İsveç ve Estonya'daki marketlerde soğutma sistemlerinin sıcaklıkları aniden yükseldi. Bazı mağazalar olayların bilgisayar korsanlarından kaynaklandığını açıklarken, yetkililer inceleme başlattı.2 Kasım gecesi meydana gelen olaylarda çok sayıda marketin soğutma sistemleri etkilendi. İsveç'teki bazı mağazalarda dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükseltildi ve saklanan gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi.İsveç'in Sjöbo kentindeki bir mağazada dondurucular boşaltılırken, bozulan ürünler alışveriş arabalarına doldurularak çöpe atıldı.Stockholm'deki bir başka mağazada ise tüm dondurucuların siber saldırı nedeniyle devre dışı kaldığı açıklandı. Mağaza yönetimine göre saat 02.00'de gerçekleşen saldırı, 05.30'da fark edildi. İsveçli market zinciri Coop da altı mağazasında benzer sorunlar yaşandığını bildirdi.Saldırganlar soğutma sistemlerini hedef aldıBelçika ve Lüksemburg'da faaliyet gösteren Delhaize market zinciri, onlarca mağazadaki soğutma sistemlerinde olağan dışı sıcaklık artışları tespit etti.Delhaize'nin sistemlerini işleten Sabcobel şirketinin CEO'su Stephan Moelans, yaptığı açıklamada olayın bir siber saldırı olduğunu belirtti.Moelans'a göre saldırganlar, soğutma sistemlerini 'buz çözme moduna' geçirerek sıcaklıkların yükselmesine neden oldu.Belçika'daki Colruyt Group da beş Spar mağazasının soğutma sistemlerinin saldırıya uğradığını açıkladı.Benzer bir olay Estonya'da da yaşandı. Soğutma teknolojileri şirketi Kitman Coldtech, ülkedeki bir süpermarket zincirinde sıcaklık ayarlarının 50 dereceye çıkarıldığını bildirdi.Fransa'da yangınlara neden olmuştuAvrupa'daki son olaylar, geçen ay Fransa'da yüzlerce süpermarketi etkileyen siber saldırının ardından meydana geldi.Fransız polisinin açıklamasına göre bilgisayar korsanları, marketlerin soğutma sistemlerinin kontrolünü ele geçirerek sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükseltmiş, bunun sonucunda yangınlar çıkmış ve gıda ürünleri zarar görmüştü.Günümüzde buzdolapları, ısıtma sistemleri ve güvenlik kameraları gibi cihazların uzaktan kontrol edilebilmesi, bu sistemleri siber saldırılara da açık hale getiriyor.Saldırıların arkasında kimlerin bulunduğu henüz açıklanmadı. Yetkililer, Fransa'daki önceki saldırılarla ilgili de herhangi bir sorumluluk üstlenme açıklaması yapılmadığını bildirdi.

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avrupa, belçika, estonya, fransa, siber saldırı, süpermarket